Ligue des champions | Sans être flamboyant, le PSG s'impose à Liverpool grâce à Ousmane Dembélé et file en demies

Et de trois ! Sans surprise, au regard de son avance obtenue au match aller, ainsi que de sa supériorité sur l’adversaire, le PSG s’est qualifié pour sa troisième demi-finale de Ligue des champions de suite. Les Parisiens ont logiquement beaucoup plus souffert à Anfield, notamment pendant une bonne partie de la deuxième période (0-2). Mais ils ont quand même trouvé le moyen de s’imposer face à Liverpool, grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé. Les hommes de Luis Enrique attendent maintenant l'identité du prochain obstacle dans la compétition européenne, et ce sera soit le Bayern Munich, soit le Real Madrid. Une autre paire de manches a priori.





Même adversaire mais stade différent, physionomie différente mais même score. Le PSG a encore pris le dessus sur Liverpool mais, cette fois, il a fallu faire le dos rond. Dans des conditions météorologiques compliquées, à la fois pluvieuses et venteuses, le club de la capitale n’a pas été aussi impérial qu’au Parc des Princes. Il est quand même parvenu à faire preuve d’une grande sérénité avant la pause, le temps que Liverpool se libère totalement. La première période a d’ailleurs été davantage marquée par les blessures d’Hugo Ekitike (28e), qui pourrait dire adieu au Mondial avec la France, et de Nuno Mendes (38e).





Dembélé pose la clim' à Anfield



S’il y a eu une première alerte avant l’entrée aux vestiaires, Marquinhos, rageur, ayant dû sauver sur sa ligne face à Virgil Van Dijk (31e) après un sauvetage de Matveï Safonov, c’est surtout lors du second acte que la machine des Reds s’est mise en place. Pendant environ trente minutes, Liverpool n’a pas lâché un seul ballon au PSG, qui s’est contenté de défendre et a su bien résister, parvenant à plier sans rompre. Il s’en est quand même fallu de peu, à savoir l’intervention du VAR pour annuler un penalty précédemment accordé à Alexis Mac Allister, après un contact léger avec Pacho (66e), puis un arrêt déterminant de Safonov sur une frappe soudaine de Rio Ngumoha (71e). Les Reds n’auraient eu besoin que d’un but pour enflammer leur stade, mais la réussite les a totalement fuis.

Le film du match



Tout l’inverse du PSG en réalité. Exsangues pendant une demi-heure mais solidaires dans les efforts pour tenir, les Parisiens ont réussi à ouvrir le score dans un temps très faible. Ousmane Dembélé, pourtant inefficace à l’aller et, ce soir, lors de la première période (10e, 17e), est venu mettre un gros coup de climatiseur avec un enchaînement parfait, crochet et frappe enroulée imparable (0-1, 72e). Anfield était bouillant, revigoré en voyant les vagues rouges s’enchaîner dans la surface parisienne, il s’est éteint d’un coup, sur la première frappe du PSG depuis la pause. Un but écœurant, qui a définitivement mis au placard les espoirs de Liverpool.

Une fois ce but inscrit, la pression a été bien moindre pour la défense parisienne. Et, pour parachever une soirée parfaite pour le champion d’Europe en titre, Dembélé s’est permis d’inscrire un doublé, sur un service idéal de Bradley Barcola (0-2, 90e+1). Dans l’enfer d’Anfield, le PSG a prouvé qu’il pouvait gagner en souffrant, qu’il pouvait punir à la moindre occasion. Le Bayern Munich et le Real Madrid sont prévenus : les Parisiens sont vraiment difficiles à bouger, en plus d'avoir pris un abonnement pour le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions.