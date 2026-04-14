Ligue des champions - Bayern Munich - Real Madrid - Efficacité en berne et résultats décevants : Kylian Mbappé, la période sombre

Il a marqué le but de l'espoir à l'aller face au Bayern Munich (1-2). Et pourtant, il règne une drôle d'impression en Espagne autour de son cas. Personne ne remet en question son talent bien sûr. Ses 23 buts en 26 matches de Liga ou encore ses 14 réalisations en 10 sorties de Ligue des champions sont là pour illustrer qu'il est un joueur hors-norme. Le souci, c'est qu'il est un peu moins flamboyant en ce moment. Et qu'il ne parvient pas, désespérément, à refaire du Real une machine à succès.



Au début de la saison, Kylian Mbappé s'était placé au-dessus de la mêlée par son réalisme diabolique. Sur ses 31 premiers matches, il tournait à un but tous les quatre tirs, comme le révèlent Marca et As. Mais voilà, l'histoire est bien différente ces derniers temps. Depuis le 17 février – soit sept matches -, l'ancien Monégasque et Parisien a tenté 25 tirs pour un seul petit but inscrit. Et si cette réalisation peut être déterminante pour la suite de la saison madrilène, c'est la seul sur ses sept dernières sorties avec le maillot du Real sur les épaules. Ça fait peu pour un joueur de ce calibre. Et surtout à ce moment de la saison.







Le Real tourne moins bien avec lui



Alors bien sûr, il y a des raisons qui peuvent se cacher derrière cela. Touché au genou, le capitaine des Bleus a dû s'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Mais cela tombe mal alors que le Real doit batailler pour ne pas finir sur une saison blanche. "De nos jours, le talent ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c’est la constance. (…) Nous vivons à une époque de surconsommation. On ne peut pas toujours être au top et offrir le spectacle que les gens attendent", s'est-il défendu au sujet de sa baisse de régime mardi dans le magazine GQ espagnol. Mais de l'autre côté des Pyrénées, certains n'hésitent pas à ajouter à ces stats moins florissantes devant le but, le bilan collectif des Merengue depuis son retour.



Alors qu'il est à nouveau titulaire depuis trois matches, le Real Madrid vient d'enchaîner trois rencontres… sans victoire (ndlr : défaites contre Majorque et le Bayern, nul face à Gérone). Un bilan qui fait tache alors que la formation de la Maison Blanche avait retrouvé un visage plus séduisant durant son absence ou quand il n'était pas encore de retour dans le onze de départ avec notamment six victoires consécutives, dont des succès marquants contre Manchester City et l'Atlético Madrid.

Avec lui sur le terrain dès le coup d'envoi, le Real semble retombé dans ses travers. Et Vinicius Jr le symbolise parfaitement. Très en vue durant la période où Mbappé a dû lever le pied, le Brésilien avait retrouvé son allant d'il y a quelques saisons, alors qu'il avait toute la liberté d'évoluer de manière plus axiale. Mais ces derniers matches, il est à nouveau décevant, s'illustrant par une incapacité à être décisif dans la zone de vérité. Et relançant une nouvelle fois le débat sur la compatibilité des deux stars offensives du Real.











"Je ne peux pas m'inquiéter pour deux joueurs qui affichent de tels chiffres"



Interrogé vendredi sur le manque d'efficacité de Mbappé et Vinícius Júnior, Álvaro Arbeloa a cependant voulu dédramatiser. "Je ne peux pas m'inquiéter pour deux joueurs qui affichent de tels chiffres. Ce sont sans doute deux des quatre ou cinq meilleurs joueurs du monde. Je ne peux pas m'inquiéter, absolument pas. (…) Cela tient davantage à la performance collective qu’au talent individuel. Espérons que mercredi, comme toutes les séries, cela puisse prendre fin et que nous ayons plus de précision devant le but", a répondu le coach du Real.



Kylian Mbappé l'assure, cette période n'a d'ailleurs pas de quoi gâcher son bonheur alors qu'il a réalisé un rêve d'enfant en rejoignant la Maison Blanche "Pour moi, c’est comme un cadeau du ciel. Avoir la chance de vivre ma passion, de disputer les plus beaux matches, d’évoluer dans le meilleur club du monde. Je suis toujours très reconnaissant d’être sur le terrain, de me lever chaque matin pour faire ce qui me rend heureux", a-t-il avoué cette semaine à GQ. Il se retrouve toutefois avec un certain poids sur les épaules durant le sprint final de cet exercice 2025-2026.





A lui de clore les débats



Pour sa deuxième saison au Real, le spectre d'une saison blanche flotte sur la capitale espagnole, alors que le Barça compte neuf points d'avance en tête de la Liga et que les Merengue sont dos au mur face au Bayern en C1. Une nouvelle année sans titre majeur serait une vraie épine dans le pied du Français, après une première saison à Madrid déjà loin des attentes sur le plan collectif malgré les sacres en Supercoupe d'Europe ou lors de la Coupe Intercontinentale.

Jusque-là, le bilan n'est même clairement pas à la hauteur des espoirs des socios madrilènes qui voyaient leur équipe continuer à dominer l'Espagne et l'Europe à son arrivée et alors que le Real venait de signer un nouveau doublé Liga-Ligue des champions. Et si le mal est sûrement trop profond au sein de cette équipe madrilène, il serait de bon ton, pour Mbappé, de redresser la barre pour ce quart de finale retour. En se montrant à nouveau démoniaque devant le but. Histoire de sortir son Real d'un bien mauvais pas pour s'offrir une fin de saison excitante et avec des débats moins virulents.