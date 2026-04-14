Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Ligue des champions - Bayern Munich - Real Madrid - Efficacité en berne et résultats décevants : Kylian Mbappé, la période sombre

Rédigé par Dakarposte le Mardi 14 Avril 2026 à 23:48 modifié le Mercredi 15 Avril 2026 - 01:48

Kylian Mbappé ne traverse pas sa meilleure période à Madrid actuellement aussi bien sur le plan individuel que collectif, son retour coïncidant avec une série noire pour le Real. L'attaquant des Bleus est donc attendu face au Bayern Munich, où le club merengue doit chasser les fantômes d'une saison blanche.


Ligue des champions - Bayern Munich - Real Madrid - Efficacité en berne et résultats décevants : Kylian Mbappé, la période sombre
Il a marqué le but de l'espoir à l'aller face au Bayern Munich (1-2). Et pourtant, il règne une drôle d'impression en Espagne autour de son cas. Personne ne remet en question son talent bien sûr. Ses 23 buts en 26 matches de Liga ou encore ses 14 réalisations en 10 sorties de Ligue des champions sont là pour illustrer qu'il est un joueur hors-norme. Le souci, c'est qu'il est un peu moins flamboyant en ce moment. Et qu'il ne parvient pas, désespérément, à refaire du Real une machine à succès.

Au début de la saison, Kylian Mbappé s'était placé au-dessus de la mêlée par son réalisme diabolique. Sur ses 31 premiers matches, il tournait à un but tous les quatre tirs, comme le révèlent Marca et As. Mais voilà, l'histoire est bien différente ces derniers temps. Depuis le 17 février – soit sept matches -, l'ancien Monégasque et Parisien a tenté 25 tirs pour un seul petit but inscrit. Et si cette réalisation peut être déterminante pour la suite de la saison madrilène, c'est la seul sur ses sept dernières sorties avec le maillot du Real sur les épaules. Ça fait peu pour un joueur de ce calibre. Et surtout à ce moment de la saison.



Le Real tourne moins bien avec lui

Alors bien sûr, il y a des raisons qui peuvent se cacher derrière cela. Touché au genou, le capitaine des Bleus a dû s'éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Mais cela tombe mal alors que le Real doit batailler pour ne pas finir sur une saison blanche. "De nos jours, le talent ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c’est la constance. (…) Nous vivons à une époque de surconsommation. On ne peut pas toujours être au top et offrir le spectacle que les gens attendent", s'est-il défendu au sujet de sa baisse de régime mardi dans le magazine GQ espagnol. Mais de l'autre côté des Pyrénées, certains n'hésitent pas à ajouter à ces stats moins florissantes devant le but, le bilan collectif des Merengue depuis son retour.

Alors qu'il est à nouveau titulaire depuis trois matches, le Real Madrid vient d'enchaîner trois rencontres… sans victoire (ndlr : défaites contre Majorque et le Bayern, nul face à Gérone). Un bilan qui fait tache alors que la formation de la Maison Blanche avait retrouvé un visage plus séduisant durant son absence ou quand il n'était pas encore de retour dans le onze de départ avec notamment six victoires consécutives, dont des succès marquants contre Manchester City et l'Atlético Madrid.
Avec lui sur le terrain dès le coup d'envoi, le Real semble retombé dans ses travers. Et Vinicius Jr le symbolise parfaitement. Très en vue durant la période où Mbappé a dû lever le pied, le Brésilien avait retrouvé son allant d'il y a quelques saisons, alors qu'il avait toute la liberté d'évoluer de manière plus axiale. Mais ces derniers matches, il est à nouveau décevant, s'illustrant par une incapacité à être décisif dans la zone de vérité. Et relançant une nouvelle fois le débat sur la compatibilité des deux stars offensives du Real.





"Je ne peux pas m'inquiéter pour deux joueurs qui affichent de tels chiffres"

Interrogé vendredi sur le manque d'efficacité de Mbappé et Vinícius Júnior, Álvaro Arbeloa a cependant voulu dédramatiser. "Je ne peux pas m'inquiéter pour deux joueurs qui affichent de tels chiffres. Ce sont sans doute deux des quatre ou cinq meilleurs joueurs du monde. Je ne peux pas m'inquiéter, absolument pas. (…) Cela tient davantage à la performance collective qu’au talent individuel. Espérons que mercredi, comme toutes les séries, cela puisse prendre fin et que nous ayons plus de précision devant le but", a répondu le coach du Real.

Kylian Mbappé l'assure, cette période n'a d'ailleurs pas de quoi gâcher son bonheur alors qu'il a réalisé un rêve d'enfant en rejoignant la Maison Blanche "Pour moi, c’est comme un cadeau du ciel. Avoir la chance de vivre ma passion, de disputer les plus beaux matches, d’évoluer dans le meilleur club du monde. Je suis toujours très reconnaissant d’être sur le terrain, de me lever chaque matin pour faire ce qui me rend heureux", a-t-il avoué cette semaine à GQ. Il se retrouve toutefois avec un certain poids sur les épaules durant le sprint final de cet exercice 2025-2026.


A lui de clore les débats

Pour sa deuxième saison au Real, le spectre d'une saison blanche flotte sur la capitale espagnole, alors que le Barça compte neuf points d'avance en tête de la Liga et que les Merengue sont dos au mur face au Bayern en C1. Une nouvelle année sans titre majeur serait une vraie épine dans le pied du Français, après une première saison à Madrid déjà loin des attentes sur le plan collectif malgré les sacres en Supercoupe d'Europe ou lors de la Coupe Intercontinentale.
Jusque-là, le bilan n'est même clairement pas à la hauteur des espoirs des socios madrilènes qui voyaient leur équipe continuer à dominer l'Espagne et l'Europe à son arrivée et alors que le Real venait de signer un nouveau doublé Liga-Ligue des champions. Et si le mal est sûrement trop profond au sein de cette équipe madrilène, il serait de bon ton, pour Mbappé, de redresser la barre pour ce quart de finale retour. En se montrant à nouveau démoniaque devant le but. Histoire de sortir son Real d'un bien mauvais pas pour s'offrir une fin de saison excitante et avec des débats moins virulents.

Ligue des champions - Bayern Munich - Real Madrid - Efficacité en berne et résultats décevants : Kylian Mbappé, la période sombre

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Après l'épreuve de la maladie et l'annulation de concerts, Salif Keïta retrouve la forme !

Après l'épreuve de la maladie et l'annulation de concerts, Salif Keïta retrouve la forme !

Mali - Mariama Ba Lagaré et Abou Sy : La Séparation qui fait du bruit !

Mali - Mariama Ba Lagaré et Abou Sy : La Séparation qui fait du bruit !

Diomaye Faye à Ndiaganiao : La maison familiale prise d'assaut par une foule immense

Diomaye Faye à Ndiaganiao : La maison familiale prise d'assaut par une foule immense

5 avril 2024-5 avril 2026- Hommage à Mohamed Dione- Adieu Grand Frère ! (Par Mamadou NDIAYE)

5 avril 2024-5 avril 2026- Hommage à Mohamed Dione- Adieu Grand Frère ! (Par Mamadou NDIAYE)

Aussitôt arrivé à Dakar, "Délégué" Amar cueilli à l'AIBD

Aussitôt arrivé à Dakar, "Délégué" Amar cueilli à l'AIBD

L'identité du journaliste de Kewoulo révélée- Pape Tall, cravaté par la gendarmerie est le... "partenaire" de Kadior Cissé de la 7TV !

L'identité du journaliste de Kewoulo révélée- Pape Tall, cravaté par la gendarmerie est le... "partenaire" de Kadior Cissé de la 7TV !

« Fonds Rose »- Sokhna Aïda Diallo appuie la DER avec une enveloppe de 5 millions francs cfa et promet de leur verser encore …1 million chaque deux mois

« Fonds Rose »- Sokhna Aïda Diallo appuie la DER avec une enveloppe de 5 millions francs cfa et promet de leur verser encore …1 million chaque deux mois

𝐇𝐎𝐌𝐌𝐀𝐆𝐄 𝐀̀ 𝐂𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐅 𝐁𝐄𝐔𝐇 𝐌𝐀𝐊𝐅𝐎𝐔 — 𝐔𝐍𝐄 𝐋𝐔𝐌𝐈𝐄̀𝐑𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐒’𝐄́𝐓𝐄𝐈𝐍𝐓, 𝐔𝐍 𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐃𝐄𝐌𝐄𝐔𝐑𝐄

𝐇𝐎𝐌𝐌𝐀𝐆𝐄 𝐀̀ 𝐂𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐅 𝐁𝐄𝐔𝐇 𝐌𝐀𝐊𝐅𝐎𝐔 — 𝐔𝐍𝐄 𝐋𝐔𝐌𝐈𝐄̀𝐑𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐒’𝐄́𝐓𝐄𝐈𝐍𝐓, 𝐔𝐍 𝐇𝐄́𝐑𝐈𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐐𝐔𝐈 𝐃𝐄𝐌𝐄𝐔𝐑𝐄

La CAF retire le trophée au Sénégal : La surprenante réaction de la Fédération marocaine de football

La CAF retire le trophée au Sénégal : La surprenante réaction de la Fédération marocaine de football

"Guerre froide" politique entre les deux têtes de l'exécutif- La surprenante réaction d'Ousmane Sonko: "Le rouleau est en marche !"

"Guerre froide" politique entre les deux têtes de l'exécutif- La surprenante réaction d'Ousmane Sonko: "Le rouleau est en marche !"

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747