Liste d'homosexuels : des éléments de la Bip détachés pour assurer la sécurité de Mame Makhtar Guèye (Jamra)

"Des éléments de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip) ont été détachés pour assurer la sécurité du vice-président de l’Ong islamique Jamra, Mame Makhtar Guèye", a annoncé l’organisation sur sa page Facebook officielle.

Dans une publication, Jamra a, à travers son président exécutif, Imam Massamba Diop, a remercié le directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, pour avoir « bien voulu détacher des éléments de la Bip pour la garde rapprochée » de M. Guèye.

Cette mesure intervient dans un contexte marqué par l’annonce par l’Ong de la publication prochaine d’une liste de personnes qu’elle dit détenir.

Jeudi, Jamra avait toutefois indiqué avoir été saisie par l’un de ses conseils, Seydou Diagne, actuellement en déplacement à Paris, pour différer cette publication.

Les membres de ladite organisation précisaient que l'avocat leur avait demandé «d’attendre son retour de voyage avant de publier la liste des 650 homosexuels », ajoutant que cette démarche s’inscrirait dans la continuité d’une action antérieure menée par l’Ong.

Mame Makhtar Guèye et ses collaborateurs ont rappelé qu’en 1985, l’organisation avait, « avec Me Babacar Niang, procédé de la même manière pour la liste des 25 francs-maçons, avant de la rendre publique ».



