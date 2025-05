Loi de Finances rectificative : Le premier ministre donne les directives pour l’élaboration de la loi

Le premier ministre demande de tenir compte des restrictions économiques du pays. Dans ce cadre, il a souligné l’importance pour les membres du gouvernement de faire preuve d’une sélectivité rigoureuse dans les demandes de financement budgétaire de la LFR pour leurs ministères respectifs.



« Concernant les nouveaux projets, le Premier Ministre a indiqué que l’approche devra privilégier, pour le budget d’investissement, les projets ne nécessitant pas de structuration lourde ou complexe, portant dans les domaines notamment du développement humain et de l’équité sociale, de la gouvernance, de la sécurité ainsi que dans le secteur primaire, l’énergie, l’hydraulique, le numérique… », peut-on lire dans le communiqué.



En ce qui concerne les projets en cours, financés par des ressources internes et externes, le Premier Ministre a souligné l’importance de prioriser les allocations budgétaires pour le paiement des arriérés liés aux services déjà rendus.



Il a aussi encouragé les Ministres à effectuer une sélection stricte des projets avec un faible taux de réalisation. Il a également souligné la nécessité de consultations avec les partenaires techniques et financiers pour réorganiser le portefeuille des projets financés par des ressources externes qui ne correspondent pas à l’Agenda national de Transformation, ainsi que ceux qui sont en effet alignés et qui doivent désormais être considérés comme une partie intégrante de nouveaux projets.



En suivant ces directives, le Premier Ministre a demandé aux Ministres responsables de l’économie et du plan, des finances et du budget, de prendre les mesures nécessaires, en coordination avec le Ministre, Secrétaire Général du Gouvernement.



L’objectif est de lui présenter les propositions d’inscriptions budgétaires des projets pour préparer une réunion pré-arbitrage avant la soumission du projet de Loi de Finances Rectificative au Conseil des Ministres dans les plus brefs délais.



























































Walf