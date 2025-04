Louga : une fillette de 6 ans admise aux urgences après un viol à Keur Momar Sarr

Les faits se sont déroulés en début d’après-midi. Selon le récit de Seynabou Gadiaga, mère de la victime, jointe au téléphone, tout s’est passé aux environs de 12 heures 30 minutes.

La fillette A. Sy, de retour de son école (Case des tout-petits) en compagnie de sa petite sœur, a été interceptée par un homme qui l’a conduite de force dans un lieu isolé, loin des regards des passants, pour abuser d’elle.

D’après toujours la mère de la victime, cette dernière lui a raconté que le malfrat, dont elle n’a gardé qu’une forte chevelure pour le décrire, lui a injecté, avec une aiguille — vraisemblablement une seringue — un liquide qui lui a fait perdre connaissance.

C’est ainsi qu’elle a été traînée sur les lieux par l’homme, qui l’a sauvagement violée avant de l’abandonner sur place. Après avoir retrouvé ses esprits, et tout ensanglantée, la victime a rallié la maison familiale, en pleurs, les habits tachés de sang, pour narrer sa mésaventure à sa mère, qui n’a pas perdu de temps pour l’acheminer au centre de santé de la localité.

Mais son état a nécessité une évacuation d’urgence à l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, où elle est admise pour des soins intensifs, renseigne Seynabou Gadiaga, la mère de la victime.







Septième cas de viol sur des fillettes







Ce viol, si l’on en croit cette dernière, est le septième cas enregistré dans la localité sur des fillettes de cet âge et dont l’auteur, non encore identifié, serait la même personne.



« Sept cas de viol sont enregistrés depuis quelque temps, et quatre ont été évacués dans les structures sanitaires », a déploré la mère de la victime.



Après avoir porté plainte à la brigade de gendarmerie de Keur Momar Sarr, la mère de famille reste persuadée que l’auteur de ces viols répétés sur les fillettes de la localité serait le même individu qui, selon elle, se pare d’une perruque pour rendre son identification difficile et ce, au grand dam des fillettes de la localité plongées dans la psychose de ces faits délictuels qui hantent le sommeil des populations de Keur Momar Sarr.

































Le Soleil