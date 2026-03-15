Lutte contre le faux monnayage : Plus d’un milliard de francs CFA de faux billets saisis dans les îles du Saloum

La lutte contre le faux monnayage dans la Région douanière du Centre franchit une nouvelle étape. Les agents de la Subdivision des douanes de Kaolack, appuyés par les éléments des Brigade mobiles des douanes et du Poste des douanes de Keur Moussa, ont mis la main, ce samedi 14 mars 2026 vers 16 heures, sur un lot important de billets noirs au cours d'une opération menée dans les îles du Saloum, dans le rayon Djifère – Fimela – Dionewar.



La saisie porte précisément sur 695 coupures de billets noirs de 100 dollars américains et 2 931 coupures de billets noirs de 500 euros, soit une contrevaleur totale estimée à 1 001 057 125 francs CFA. Il s'agit de l'une des prises les plus significatives enregistrées dans cette zone depuis le lancement de l'opération. Cette interception est le fruit de l'exploitation d'un renseignement, suivi de la mise en place d'un dispositif discret de surveillance et de filature. Les investigations visaient à déjouer une opération de lavage planifiée depuis un pays frontalier, dont les protagonistes avaient prévu d'écouler les faux billets dans les îles du Saloum. C'est à Dioffior, dans la Région de Fatick, que trois individus ont finalement été appréhendés en possession des coupures litigieuses.



Placés en garde à vue, les mis en cause doivent être déférés dans les prochaines heures devant le Parquet de Kaolack. Par ailleurs, cette nouvelle saisie intervient dans la continuité d'autres opérations récentes conduites dans la même zone, ayant abouti à des prises évaluées à 730 millions de francs CFA.



Dans un communiqué diffusé par sa Division de la Communication et des Relations publiques, la Direction générale des douanes (DGD) réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité économique et financière sous toutes ses formes, notamment le faux monnayage. Les investigations et les opérations « Coup de poing » se poursuivent en vue du démantèlement complet des réseaux de faussaires actifs dans la région.













































DAKARACU