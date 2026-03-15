Sénégal : Bamba, Nobel, Malang… Pape Thiaw face à ses premiers grands choix avant le Mondial

Après la CAN 2025 et les réjouissances, focus sur la Coupe du monde 2026 (11 juin au 19 juillet 2026) aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour ce tournoi, le premier à 48 équipes, le Sénégal sera fortement attendu avec un statut de champion d’Afrique à assumer. Et d’ici là, Pape Thiaw aura une première occasion de tester de nouveaux joueurs, voire de rappeler des joueurs qui n’ont plus côtoyé la Tanière depuis belle lurette, afin de renforcer un groupe déjà bien étoffé. Toutefois, plusieurs joueurs sont soit blessés, soit en difficulté et pourraient permettre à d’autres d’avoir une opportunité.



Des nouveaux attendus en défense



Krépin Diatta blessé, Abdoulaye Seck hors compétition à cause de la guerre au Moyen-Orient, Pape Thiaw pourrait faire confiance à de nouveaux joueurs. D’abord dans l’axe de la défense, Malang Sarr devrait honorer sa première convocation lors de ce mois de mars. Le défenseur lensois, qui a disputé 25 matchs de Ligue 1 tous en intégralité cette saison, a d’ailleurs confirmé son envie de représenter les couleurs sénégalaises dans une interview avec Téléfoot. Une sacrée pioche pour Pape Thiaw, qui pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, Nobel Mendy, défenseur de 20 ans évoluant au Rayo Vallecano, est aussi un prétendant pour ce mois de mars.



Sur le côté droit de la défense, Lamine Sy est aussi un candidat très sérieux. Toutefois, l’Auxerrois de 23 ans sera face à la concurrence d’Antoine Mendy, mais aussi d’Ilay Camara qui a raté la CAN 2025 à cause d’une blessure.



Bamba Dieng, la solution ?



En attaque, un nom est sur toutes les lèvres. Il ne s’agit pas d’un nouveau phénomène qui attend une convocation, mais bien de quelqu’un qui a déjà connu les joies de la Tanière, remportant même la CAN 2021 : Bamba Dieng. Ce dernier, qui n’a plus été appelé depuis mars 2024, est en pleine bourre avec Lorient. C’est simple, le joueur formé à Diambars a inscrit 12 buts sur ses 13 derniers matchs avec Lorient. Des statistiques impressionnantes qui pourraient faire un bien fou à l’attaque des Lions, qui se cherchent toujours un serial buteur. L’ancien Marseillais a connu 20 caps avec le Sénégal pour 2 réalisations.



D’autres nouvelles têtes ?



Pape Demba Diop, rayonnant avec Toulouse depuis son arrivée en prêt en provenance de Strasbourg, est un candidat sérieux pour une première sélection durant ce mois de mars. Champion d’Afrique U20 en 2023 (compétition durant laquelle il a été meilleur buteur), il avait formé un duo exceptionnel avec Lamine Camara (meilleur joueur du tournoi). Capable de récupérer, mais aussi de se projeter, Pape Demba Diop attend toujours d’avoir une opportunité.



Enfin, Mamadou Diakhon, ailier de 20 ans évoluant au Club Bruges (2 buts et 8 passes décisives cette saison), pourrait profiter du départ de Cheikh Tidiane Sabaly en MLS et du statut d’Ousseynou Niang pour intégrer le groupe de Pape Thiaw.



Le sélectionneur des Lions a donc de sacrés choix à faire avant la Coupe du monde : garder le même groupe ou intégrer de nouveaux profils capables d’apporter une plus-value d’ici la Coupe du monde 2026. Premier élément de réponse dans quelques jours avec la publication de la liste pour les matchs amicaux de mars.







































Le Soleil