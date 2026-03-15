"Ndogou avec sa coalition- Ousmane SONKO demande aux orateurs de ne prononcer aucune parole désobligeante envers Bassirou Diomaye Faye

"Durant la rencontre, Ousmane SONKO a demandé à tous ceux qui prenaient la parole de ne prononcer aucune parole désobligeante envers Bassirou Diomaye Faye , de ne faire focus que sur la coalition APTE et les intérêts du pays .

Quelle grandeur d’esprit ! 👏

Un appel au respect et à la retenue qui rappelle que, même dans les divergences ou les tensions politiques, la dignité et la responsabilité doivent toujours primer. 🇸🇳

Sa posture est différente de l’autre , ce qui prouve qu’il restera à jamais plus grand que lui et tous les autres. " post Pape Cheikh Sow capturé par ...dakarposte



