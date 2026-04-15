MATAM. PHOSPHATES DE THILOGNE- Un projet et des centaines d’emplois bloqués par des calculs politiques

Le projet d’exploitation des phosphates de Thilogne, qui couvre notamment la commune des Agnam, se heurte aujourd’hui à une vive polémique persistante, malgré des concessions importantes du promoteur, Mansour Bousso.



A l’origine de cette initiative, un homme d’affaires sénégalais, natif du terroir, qui ambitionne de créer une véritable industrie dans sa localité d’origine, avec à la clé des perspectives d’emplois et de développement économique pour la zone.



Dans cette optique, la société a même accepté de déplacer le site d’exploitation à trois kilomètres des habitations, champs et pâturages, afin de dissiper les inquiétudes liées à la proximité. Mais, rien n’y fait.

Sur le terrain, le refus reste catégorique pour certaines personnes. Derrière ces derniéres , officiellement en première ligne, beaucoup pointent le rôle de certains acteurs politiques locaux, accusés de souffler sur les braises.



Une posture dénoncée par des proches du projet, qui estiment que toute initiative échappant à leur contrôle est systématiquement rejetée. Résultat : un projet porteur d’emplois et d’opportunités pour tout le fouta se retrouve pour le moment au cœur d’une vive polémique , pris en étau entre les ambitions économiques d’un fils du terroir et les calculs politiques, au détriment, selon ses promoteurs, du développement même de la localité .



Aujourd’hui , face aux obstructions saillantes de certaines personnes mal intentionnées plutôt soucieuses de leurs interêts personnels ,les population risquent de voir filer entre leurs doigts un important projet d’investissement privé, dont les retombées attendues transformeront significativement l’environnement économique et social local.



Ce projet d’investissement de l’Opérateur économique et non moins brillant capitaine d’industrie Mansour Bousso Président Directeur Général de la Société « Welly »spécialisée dans la production et la commercialisation de glaces et de jus devrait constituer un véritable levier de développement pour ce terroir à fort potentiel économique .



Un promoteur privé qui jouit d’un capital estime pour avoir démontré ailleurs sa capacité de manager avec un recrutement de plusieurs centaines de personnes dans ses entreprises .



Dans ce même sillage cinquante jeunes issus de la zone ont été capacités dans le cadre de conduite automobile poids lourds pour l’obtention de permis de conduire .Ils seront recrutés dans le projet.

Une formation qui entre dans le cadre de la politique d’emploi de jeunes définie par le chef de l’état.



Dans la zone, des anciens émigres revenus au bercail et jeunes du terroir invitent au dépassement, et à la concertation afin que ledit projet structurant, puisse entrer dans sa phase opérationnelle .Ceci au grand bénéfice des populations locales .

Ils invitent certains de leurs parents à arrêter un peu de faire la politique politicienne, et œuvrer ensemble pour la valorisation du potentiel économique local et le développement communautaire .



Nos politiciens doivent saisir cette opportunité et accompagner ces investissements privés , si tant est qu’ils sont élus pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations de la collectivité de base





Abou KANE

