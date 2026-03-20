MOSQUÉE OMARIENNE : THIERNO SAÏDOU MOUNTAGA TALL APPELLE À UNE ÉDUCATION SAINE DES ENFANTS

À Dakar, l’Imam Ratib de la mosquée Oumarienne, Thierno Saïdou Mountaga Tall, a lancé un appel fort en faveur de l’éducation des enfants, lors de son sermon marquant la fête de Korité ou Aïd el-Fitr.



Devant de nombreux fidèles réunis pour la prière de la Korité, le guide religieux a insisté sur la nécessité pour les parents d’inculquer à leurs enfants des valeurs islamiques solides. Il a particulièrement mis en garde contre les mauvaises fréquentations, appelant à une vigilance accrue dès le bas âge.



Selon lui, l’éducation des enfants est une responsabilité majeure en Islam. Il a rappelé que chaque parent devra répondre de cette mission, soulignant que les enfants doivent être guidés pour éviter les dérives et construire un avenir meilleur.



Dans son message, l’Imam a également interpellé l’État du Sénégal sur l’importance d’investir davantage dans l’éducation et la formation des jeunes. Il a notamment évoqué la question des bourses d’études, qu’il juge essentielle pour l’avenir de la jeunesse.



A l’occasion, Thierno Saïdou Mountaga Tall a appelé à privilégier le dialogue entre autorités et étudiants, estimant que la confrontation ne peut résoudre les problèmes. Il a invité toutes les parties à œuvrer pour un retour apaisé dans les classes, afin de garantir un meilleur avenir aux jeunes.



La prière s’est tenue en présence de plusieurs autorités, dont le ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye et le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, ainsi que de membres du corps diplomatique.















































Rts