NOUVEAUX MAILLOTS À UNE SEULE ÉTOILE : LA FÉDÉRATION SÉNÉGALAISE DE FOOTBALL SUSCITE LA COLÈRE DES SUPPORTERS …

Un choix qui suscite incompréhension et colère chez de nombreux supporters, alors que le Sénégal revendique deux titres de champion d’Afrique.



Cette polémique intervient dans un contexte déjà tendu, marqué par la décision du Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football de retirer au Sénégal son titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Une décision contestée par les autorités sportives sénégalaises, qui ont introduit un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).



Sur les réseaux sociaux, la réaction ne s’est pas fait attendre. « Comment peut-on afficher une seule étoile alors que le Sénégal est double champion ? », s’interroge un internaute, tandis qu’un autre dénonce « une décision incompréhensible dans un moment aussi sensible ».





Pour de nombreux supporters, l’étoile sur le maillot est bien plus qu’un simple symbole. Elle représente « la fierté nationale et les titres remportés sur le terrain », insistent plusieurs commentaires, appelant la fédération à « corriger rapidement cette situation ».



Face à la montée de la contestation, les critiques se multiplient à l’encontre de la FSF, sommée de s’expliquer. « La fédération doit rendre des comptes », réclament certains supporters, dans un climat où chaque symbole lié à la CAN 2025 est scruté avec attention.









































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