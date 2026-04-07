MOTSEPE ATTENDU À DAKAR CE MERCREDI, LA CAN 2025 AU CŒUR DES ÉCHANGES

Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est attendu à Dakar ce mercredi 8 avril 2026 dans un contexte particulièrement tendu pour l’instance continentale. Cette escale sénégalaise s’inscrit dans une tournée sous-régionale incluant notamment le Maroc, alors que la polémique autour de la finale de la CAN 2025 continue de susciter de vives réactions.



Au cœur des crispations, la décision du Jury d’Appel de la CAF ayant désigné le Maroc vainqueur sur tapis vert. Une décision contestée par la Fédération sénégalaise de football, qui a saisi le Tribunal Arbitral du Sport, ouvrant ainsi un nouveau front judiciaire dans ce dossier à fort enjeu sportif et diplomatique.



Durant son séjour, Patrice Motsepe doit rencontrer plusieurs figures clés du pays, dont le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall. D’après certaines sources, le patron de la CAF souhaite également s’entretenir avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



Les échanges devraient porter à la fois sur les implications du contentieux en cours et sur les perspectives de sortie de crise. Les autorités sénégalaises entendent notamment défendre leur position en faveur de l’ouverture d’une enquête internationale sur de présumés faits de corruption liés à cette affaire, accentuant la pression sur la CAF.



Autre point sensible inscrit à l’agenda : la situation des 18 supporters sénégalais actuellement détenus à Rabat depuis la finale. Leur sort pourrait être évoqué au plus haut niveau, dans un contexte où les tensions dépassent désormais le cadre strict du football.



































Rts