Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Macron plaide pour une interdiction rapide des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 25 Janvier 2026 à 17:34 modifié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 18:34

Selon le rapport gouvernemental, un adolescent sur deux passe entre deux et cinq heures par jour sur son smartphone.


Macron plaide pour une interdiction rapide des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans
Le président français Emmanuel Macron a déclaré, un peu plus d'un mois après sa promesse d'une loi pour interdire l'accès aux plateformes pour les enfants de moins de 15 ans, vouloir accélérer la procédure législative afin que l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans puisse entrer en vigueur en septembre, à la rentrée scolaire.


Dans une vidéo diffusée samedi soir par BFMTV, Macron a indiqué avoir demandé à son gouvernement d'engager une procédure accélérée pour que le projet de loi puisse progresser au plus vite et être adopté par le Sénat dans les délais impartis.

« C'est un message très clair : le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre », a martelé le locataire de l'Élysée. « Leurs émotions ne sont pas à vendre, ni par les plateformes américaines, ni par des algorithmes chinois.»

Cette annonce intervient quelques jours après que le gouvernement britannique a déclaré envisager d'interdire les réseaux sociaux aux jeunes adolescents, dans le cadre du renforcement de sa législation visant à protéger les enfants des contenus préjudiciables et du temps d'écran excessif.


Selon l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), un adolescent sur deux passe entre deux et cinq heures par jour sur son smartphone. Un rapport publié en décembre a révélé que près de 90 % des jeunes de 12 à 17 ans utilisent quotidiennement un smartphone pour accéder à Internet, et que 58 % d'entre eux l'utilisent pour les réseaux sociaux.


Ce rapport met en lumière plusieurs effets néfastes liés à l'utilisation des réseaux sociaux, notamment une baisse de l'estime de soi et une exposition accrue à des contenus associés à des comportements à risque tels que l'automutilation, la consommation de drogues et le suicide. Plusieurs familles françaises ont porté plainte contre TikTok suite à des suicides d'adolescents qu'elles estiment liés à des contenus préjudiciables.

En janvier, l'ANSES a également publié une évaluation scientifique complète des risques sanitaires liés à l'utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents (de 11 à 17 ans).



D'après un document vidéo consulté par BFMTV, le Président a remercié Laure Miller, députée d'Ensemble pour la République et rapporteuse de la Commission d'enquête sur les effets de TikTok, pour sa proposition de loi, finalement adoptée par le gouvernement. « Je voulais te remercier de tout le travail fait avec Anne Le Hénaff et son équipe », a-t-il déclaré.

« On interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et on va interdire les portables dans nos lycées », a affirmé Emmanuel Macron. « Je pense que c'est une règle claire. Claire pour nos adolescents, claire pour les familles, claire pour les enseignants, et on avance. »

Dans son message vidéo, Macron s'est félicité d'un « texte beaucoup plus simple qui correspond à la promesse faite, c'est-à-dire d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs moins de 15 ans », ainsi que d'« une interdiction des portables dans nos lycées ».

Le projet de loi sera examiné en première lecture par l'Assemblée nationale le lundi 26 janvier.

En Australie, selon les autorités, les entreprises de médias sociaux ont suspendu l'accès à environ 4,7 millions de comptes appartenant à des mineurs depuis l'entrée en vigueur, le 10 décembre, de l'interdiction d'utilisation par les moins de 16 ans.

Cette loi a suscité un vif débat en Australie concernant l'utilisation des technologies, la protection de la vie privée, la sécurité et la santé mentale des enfants, et a incité d'autres pays à envisager des mesures similaires.

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

De vidéos muettes à un accord historique : Khaby Lame au cœur d’un partenariat à près d’un milliard de dollars

De vidéos muettes à un accord historique : Khaby Lame au cœur d’un partenariat à près d’un milliard de dollars

Abdoulaye Fall : « Le Maroc tient la CAF, ils décident de tout »

Abdoulaye Fall : « Le Maroc tient la CAF, ils décident de tout »

SÉNÉGAL-MAROC: "NON MAIS ATTENDS DEUX MINUTES PAPE", L'ÉCHANGE TENDU ENTRE THIAW ET REGRAGUI EN FINALE DE LA CAN 2025

SÉNÉGAL-MAROC: "NON MAIS ATTENDS DEUX MINUTES PAPE", L'ÉCHANGE TENDU ENTRE THIAW ET REGRAGUI EN FINALE DE LA CAN 2025

Donald Trump publie un message privé d'Emmanuel Macron

Donald Trump publie un message privé d'Emmanuel Macron

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747