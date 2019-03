"Maîtresse d’un homme marié": L’association des critiques de cinéma répond à Jamra

Depuis quelques jours, l’Ong Jamra critique sévèrement les scènes «osées» de la série «Maîtresse d’un homme marié» produite par Marody tv. Cependant, l’association des critiques de cinéma du Sénégal ne partage pas le même avis que Mame Matar Gueye et Cie. «Je ne suis pas d’accord avec la censure, on ne doit pas censurer une création cinématographique.

On est dans un pays de liberté et si on n’est pas d’accord sur ce que la série propose, Il faut apporter une réplique par le débat ou par l’écrit. Mais, pas par la censure», a déclaré Fatou kiné Sène sur les ondes de la Zik Fm. La présidente de l’association, appelle au respect de l’œuvre artistique.

Toutefois, elle soutient que l’Ong Jamra est dans son droit: «Ils ont le droit de faire une marche. On est au Sénégal, pays de libertés. Mais, il faut aussi comprendre que les créateurs cinématographiques ont aussi leur liberté » ajoute-t-elle.