Mali: IBK démissionne et annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement

C'est maintenant officiel ! Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus le président de la République du Mali à compter de ce jour. Arrêté avec son fils et son premier ministre au cours d'un putsch perpétré ce mardi 18 août par l'armée malienne, Ibrahim Boubacar Keïta vient d'annoncer sa décision de quitter toutes ses fonctions au Mali au cours d'une déclaration diffusée par la télévision nationale malienne, Ortm.



Il a également annoncé la dissolution de l'assemblée nationale et du gouvernement. "Je voudrais vous dire ma décision de quitter mes fonctions. Toutes mes fonctions à partir de ce moment, avec toutes les conséquences de droit: La dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Qu'Allah aide et bénisse le Mali", a déclaré le désormais ex-président du Mali.





Son sort reste entre les mains des mutins qui font l'objet de lourdes sanctions de la part de la Cedeao qui, en plus d'une kyrielle de sanctions, a demandé "la montée en puissance immédiate de la Force en attente de la Cedeao".