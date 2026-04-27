Mali : les paramilitaires russes quittent Kidal

La crise sécuritaire s’intensifie au Mali. Les paramilitaires russes du Africa Corps ont officialisé leur retrait de Kidal, en même temps que l’armée malienne et les autorités civiles, désormais repliées vers Gao. Bamako évoque un « repositionnement », actant la perte de contrôle de la ville.



Ce retrait intervient après des attaques coordonnées menées par le Front de libération de l’Azawad (FLA) et le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) dans plusieurs localités, dont Kati. L’attaque la plus marquante a coûté la vie au ministre de la Défense, Sadio Camara.





La junte affirme avoir neutralisé près de 200 assaillants, mais reconnaît une situation « très tendue ». À Kidal, passée sous contrôle des groupes armés, les populations redoutent une aggravation de l’instabilité.















































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