Mali: trois otages s'échappent, dont le préfet de Dioïla enlevé le 14 février

L'armée malienne indique, dans un communiqué publié ce dimanche, que le préfet de Dioïla, enlevé le 14 février par des hommes armés, « a pu échapper à ses ravisseurs » le 13 mars, dans la zone de Macina, dans le centre du Mali. Selon les informations de RFI, le préfet de Dioïla avait été enlevé par les jihadistes du Jnim.



Dans ce même communiqué, l'état-major affirme également que deux militaires maliens enlevés le 9 octobre et détenus « par des groupes armés terroristes ont réussi à s'exfiltrer d'un camp de réfugiés en Mauritanie avant de regagner le territoire national ». Aucune précision sur l'identité des ravisseurs ni sur le camp mauritanien en question. Les autorités mauritaniennes n'ont pas réagi au communiqué malien à ce stade.