Medina : Mariée et mère de 5 enfants, ses deux amants finissent ensanglantés sur la Corniche pour ses beaux yeux

Une scène pour le moins inhabituelle s'est déroulée à la Médina avant de se prolonger sur la Corniche, opposant deux hommes épris de la même femme, déjà mariée et mère de cinq enfants, selon des informations exclusives de Seneweb. L'affaire a abouti à l'interpellation de trois individus, dont la femme en question, pour coups et blessures volontaires, rixe sur la voie publique, violences et voies de fait, ainsi qu'adultère pour la dame.

Tout a commencé lorsque A. A. Ba, ressortissant guinéen âgé de 33 ans et chauffeur domicilié à Ouakam, se rendait à la Médina à bord de son véhicule en compagnie de sa petite amie, M. Diaoune, 40 ans, marchande domiciliée à Rebeuss, par ailleurs femme mariée.

À leur arrivée à destination, M. S. Sow, 34 ans, agent municipal domicilié à Grand Dakar et lui aussi petit ami de M. Diaoune, a surgi à l'improviste. Il a d'abord giflé la femme avant de l'empoigner pour la forcer à descendre du véhicule.

Voulant porter secours à sa compagne, A. A. Ba est intervenu en saisissant le bras de son rival. M. S. Sow s'est alors retourné contre lui, déclenchant une violente bagarre entre les deux hommes. Des passants sont intervenus pour les séparer dans un premier temps.

La bagarre se poursuit sur la Corniche

Loin de s'apaiser, les deux hommes ont quitté la Médina et se sont retrouvés sur la Corniche pour régler leurs comptes. C'est là qu'une patrouille du commissariat d'arrondissement du Point-E, alertée, les a interpellés et conduits au service.

Les deux protagonistes sont ressortis grièvement blessés de cette rixe. A. A. Ba a déclaré avoir reçu des coups de nunchaku en fer de la part de M. S. Sow. Ce dernier, quant à lui, affirme avoir blessé son adversaire avec la bague qu'il portait à la main. La dame M. Diaoune, pour sa part, indique avoir reçu un coup de M. S. Sow, lui occasionnant une blessure au front.

A. A. Ba et la dame M. Diaoune ont été acheminés au centre de santé Gaspard Kamara. Le médecin a délivré au chauffeur guinéen un certificat médical assorti d'une incapacité temporaire de travail (ITT) de seize jours.

Aveux et déferrement au parquet

Placés en garde à vue, les trois individus ont été entendus par les éléments de la Brigade de Recherches du commissariat du Point-E. Ils ont reconnu sans ambages les faits de coups et blessures volontaires, rixe sur la voie publique, violences et voies de fait qui leur sont reprochés.

M. Diaoune a également reconnu sa relation adultérine avec les deux hommes, alors qu'elle est mariée et mère de cinq enfants. À l'issue de leur garde à vue, le trio a été déféré au parquet.