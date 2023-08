Malika: La gestion du foncier divise le Collectif pour le développement de Malika et la municipalité

Grâce à sa superficie de 9 km2, la commune de Malika dispose d'une importante réserve foncière, notamment avec le déclassement en cours de la bande des filaos située sur la droite de la VDN3.



Cependant, le Collectif pour le développement de Malika et la municipalité ne parlent plus le même langage sur la gestion du foncier.





Selon le collectif, la réserve foncière qui devait servir d'abord les intérêts de la population locale est malheureusement convoitée par des individus qui, avec l'appui de l'équipe municipale, réussissent toujours à tromper la vigilance de l'État et notamment de ses services chargés des domaines. "Le prétexte de parler au nom des populations pour confectionner des dossiers qu'ils vont présenter à l'État. Hélas, l'État tombe très souvent dans leur piège. Le dernier cas en date est survenu avec la mise sur pied d'une coopérative d'habitat. Une coopérative en réalité fictive que des proches du maire ont dénommée Coopérative des jeunes de Malika (Cojema). En réalité cette coopérative, qui n'existe que de nom, ne représente ni les populations et encore moins les jeunes. Un simple tour dans la commune suffit pour se rendre compte que cette coopérative n'est connue par aucun jeune. Il s'agit juste d'un groupe trempé jusqu'au cou dans la spéculation foncière et qui pour couvrir ses agissements a mis sur pied cette 'coopérative'. Le but est simple : ils veulent montrer à l'État qu'ils sont représentatifs et pouvoir ainsi exercer une pression sur l'État que nous invitons à rester ferme. Depuis quelques semaines, cette association effectue des sorties intempestives dans la presse pour tenter de harceler l'État. Ils ont annoncé que l'État leur a octroyé 11 ha pour le compte de la jeunesse de Malika", déclare Cheikh Fall, le porte-parole.



Le collectif accuse un groupe de jeunes proches du maire de manœuvrer l'État pour obtenir 11 ha. Pour dénoncer cet acte, une lettre d'information a été envoyée au président de la République Macky Sall afin de marquer l'opposition d'attribution de terrains à la Cojema. De même, une plainte a été déposée contre Abdoulaye Sow pour les délits d'association de malfaiteurs, détournement de fonds, abus de confiance et escroquerie.



"Nous tenons à rassurer les populations qu'aucune attribution ne se fera désormais sans un droit de regard exercé par le Collectif pour le développement de Malika. Nous rappelons que le maire Talla Gadiaga a plusieurs dossiers pendants en justice. Plusieurs collectifs l'ont trainé devant les tribunaux et ont eu gain de cause. Dans tous ces dossiers, le maire a été condamné et souvent à des peines d'emprisonnement ferme en sus des dédommagements qu'il doit verser aux plaignants".



Ce collectif exige des éclaircissements de l'État du Sénégal et des audits. Au total, plus de cinq sites ont été recensés, dont le collectif affirme que les attributions se sont effectuées dans une totale opacité.