Mamadou Diop Decroix: « Il faut oser aller en prison ou au cimetière. Tout les peuples se sont libérés par le sang »

Mamadou Diop Decroix, qui effectue une tournée nationale, était ce wee-kend l’hôte de Dagath Sarr (village situé dans le département de Louga) où il a fait le procès de Macky Sall et cloué au pilori sa gestion fustigeant notamment une justice à double vitesse. Les Sénégalais doivent savoir qu’il n’y a plus de justice ni de loi dans leur pays. Ils doivent prendre leurs responsabilités à tous les niveaux», déclare l’ancien ministre du Commerce qui continue d’afficher son ras-le-bol : «ce qui se passe au Sénégal est inexplicable. Il n’y a plus de justice dans notre pays». C’est pourquoi, il approuve totalement le retrait des conseils de Khalifa Sall du procès en appel de la Caisse d’avance de la Ville de Dakar. La transition était toute trpouvée par l’opposant pour se prononcer sur l’affaire Cheikh Bamba Dièye contre des magistrats, Mamadou Diop Decroix estime que des dignitaires du pouvoir ont dit pire que les propos du leader du Fsd/Bj. «Apparemment, Cheikh Bamba Diéye n’a pas dit pire que Moustapha Cissé Lô ou d’autres responsables du régime. Il a été convoqué devant la Dic, tout simplement parce qu’il est de l’opposition. Donc, il faut traquer», tonne le coordonnateur du Fpdr. Il ne comprend pas l’attitude de certains Sénégalais consistant à rester dans leur salon, bien au chaud, et à considérer que la liquidation de la justice est une affaire entre politiciens. «Nous sommes tous concernés par ce combat. Il faut descendre dans la rue. Le combat concerne tout le monde. C’est le seul moyen de faire face. Il faut oser aller en prison et au cimetière. Tous les peuples se sont libérés par le sang», tempête Mamadou Diop Decroix.