Manchester City sacré en Angleterre devant Liverpool

Il aura donc fallu attendre jusqu'à la 38e et dernière journée pour que la Premier League livre enfin son verdict. Et c'est le champion en titre, Manchester City, qui est finalement parvenu à conserver sa couronne sur le fil, en préservant son petit point d'avance sur Liverpool (98 contre 97 pts). Un succès qui permet au club mancunien d'inscrire son nom au palmarès du championnat d'Angleterre pour la sixième fois de son histoire. En déplacement sur la pelouse de Brighton, les Citizens se sont fait une petite frayeur en concédant l'ouverture du score par Murray (1-0, 27e), mais ils ont su se remettre dans le bon rythme avant même la pause, grâce à Agüero (1-1, 28e), puis Laporte (1-2, 38e). Et, juste après l'heure de jeu, Mahrez a définitivement délivré les Skyblues d'une frappe limpide (1-3, 64e), avant que Gündogan ne mette un terme définitif au suspense (1-4, 72e), assurant le triomphe des siens après un treizième succès de rang en championnat.

En face, le succès de Liverpool contre Wolverhampton n'aura donc servi à rien, sinon à magnifier un peu plus les statistiques de l'improbable deuxième de ce championnat, qui échoue avec une seule défaite au compteur et un total de 97 points. La victoire des hommes de Jürgen Klopp s'était pourtant dessinée très tôt, puisque Mané avait ouvert le score juste après le quart d'heure de jeu (1-0, 17e). Mais si le second but du Sénégalais (2-0, 81e) a assuré la victoire de Liverpool, ces trois derniers points engrangés l'auront été pour l'honneur.



Les Reds, qui n'ont plus remporté le moindre titre de champion d'Angleterre depuis 1990, devront donc encore patienter, même si leur saison est bien loin d'être terminée. Le 1er juin prochain, face à Tottenham, ils auront l'opportunité de remporter une sixième Ligue des champions, la première depuis 2005. Un sacre européen qui leur permettrait de donner une saveur toute particulière à cette magnifique saison, à laquelle il ne manque que l'essentiel : un trophée.