Maroc : Trois des 18 supporters sénégalais libérés

Comme annoncé hier vendredi, trois des dix-huit supporters sénégalais, détenus au Maroc depuis la finale de la CAN, devaient finir de purger leur peine ce samedi. Ils sont finalement sortis de prison, a annoncé leur avocat.

«Merci à notre représentation diplomatique et consulaire pour les diligences. Je vous informe de la libération effective de 3 des 18 compatriotes détenus au Maroc», a annoncé Me Patrick Kabou.

A présent, 15 autres supporters sont encore en prison. Leurs peines varient entre six et un an de prison.

































































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