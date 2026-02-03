Marrakech : pourquoi le Maroc accueille Macky Sall

Dans un entretien paru ce lundi dans L’Observateur, Abdou Soulèye Diop, le vice-président sénégalais de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), évoque le séjour de Macky Sall dans le Royaume chérifien. À la question de savoir si la présence de l’ancien Président sur le sol marocain serait de nature à nuire aux relations avec le Sénégal, il répond par la négative. «Pas du tout, tranche-t-il. Normalement, il ne devrait pas, parce que le Président Macky Sall est hôte du Royaume du Maroc dans le cadre de la continuité des relations que le [pays] a toujours eues avec ses partenaires.»

Diop de développer : «Le Royaume du Maroc est connu pour cette fidélité dans les relations, [laquelle] dépasse le cadre des alternances politiques que les États peuvent avoir. Et ça, c’est quelque chose de très important au Maroc. C’est ce qui fait aussi la fiabilité des relations du Maroc avec les différents pays africains. On sait que les relations, quand elles sont construites, elles sont pour toujours. Ce ne sont pas des relations qui vont au gré des politiques.»

En guise d’illustration, pour le Sénégal, le vice-président de la CGEM convoque les cas de deux anciens chefs de l’État. «Quand le Président Senghor a quitté, il a eu l’hospitalité du Maroc à Tanger. Quand le Président Diouf a quitté, le Maroc lui avait proposé, en fonction de ce qu’il voulait faire, de venir au Maroc. Bon, il avait la Francophonie, donc il est allé à Paris.»

Cette tradition s’est donc perpétuée avec le prédécesseur de Diomaye Faye. «Le Président Macky Sall a accepté d’être ici pour être à distance par rapport à toute l’actualité politique du Sénégal, salue Abdou Soulèye Diop. Je pense que c’est une très bonne chose. En tout cas, c’est un voisin que j’apprécie beaucoup et avec qui j’aime bien échanger.»

















































































