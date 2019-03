Marseille : Nouveau record de Mario Balotelli

Le nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli, a ouvert le score contre Angers, ce samedi, à domicile en ligue 1 française et devient dans la foulée le premier joueur de l’histoire de Marseille à marquer lors de ses cinq premiers matches à domicile en Ligue 1.

Cette performance n’a plus jamais été réalisée depuis Josip Skoblar (ancien joueur et entraîneur de l’OM et international yougoslave) qui lui avait marqué lors de ses 9 premiers matches, entre 1967 et 1969.