Mbao : un ouvrier interpellé avec 2 kg de chanvre indien

Les éléments de la brigade de recherches du commissariat d’arrondissement de Zac Mbao ont interpellé, dans la soirée du dimanche 8 mars 2026, un individu pour détention et trafic présumé de chanvre indien.



Selon des sources policières citées par Seneweb, les faits se sont déroulés vers 19 h, aux abords du pont menant à la gare du TER. Lors d’une patrouille pédestre, les agents ont aperçu un homme portant un sac à dos. À leur approche, l’individu a pris la fuite.





Après une course-poursuite, l’homme a été maîtrisé. Il s’agit de P. S. N., âgé de 30 ans, ouvrier domicilié à Bène Tally. La fouille de son sac a permis de découvrir deux paquets de chanvre indien, pesant environ 3 kg au total, soigneusement emballés.



Conduit au commissariat, le suspect a reconnu les faits. Il a expliqué avoir acheté le chanvre indien au campement de Nguékhokh pour le revendre.



Le procureur Saliou DICKO a été informé et a ordonné le placement en garde à vue du suspect pour les besoins de l’enquête.













































