Mbour / Braquage à main armée à l’hôtel Riu Baobab : Quand l’insécurité fait planer le doute dans l’un des réceptifs les plus convoités

Le réceptif hôtelier Riu Baobab dans le site de Pointe Sarene à Mbour a été la cible d’une attaque à main armée dans la nuit du samedi 18 janvier 2025, selon des sources de Dakaractu Mbour.



Un des plus grands hôtels de la petite côte, l’hôtel Riu Baobab est le seul réceptif qui prend les vols charters venant de beaucoup de pays européens. Alors, un réel problème de sécurité ne se pose-t-elle pas avec ce braquage à main armée qui pourrait d’ailleurs faire douter les touristes ? En effet, de tous les hôtels, Riu Baobab est l’un des plus convoités, car n’ayant fait l’objet d’aucune tension majeure. Il accueille un nombre considérable d’étrangers et devrait en effet, renforcer sa sécurité pour éviter de telles situations qui, à la limite, remettent en cause la sécurité globale au Sénégal.



À noter que lors de ce braquage, une importante somme d’argent a été emportée par des hommes armés. L’intervention de la gendarmerie a été de mise. Aucun blessé n'a été noté…



Nous y reviendrons…