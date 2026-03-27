Mbour: Ce que l'on sait de la visite de terrain du Ministre de la Justice, Yassine Fall

Ce jeudi 26 mars, Madame Yassine Fall, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, s’est rendue à Mbour pour une visite de terrain au Tribunal de Grande Instance ainsi qu’à la Maison d’Arrêt et de Correction.

À cette occasion, Madame la Ministre a tenu à établir un contact direct avec les acteurs du service public de la justice. Elle a échangé avec les détenus, le personnel judiciaire et les agents de l’administration pénitentiaire, dans une démarche d’écoute active et de proximité. Ces échanges lui ont permis de recueillir les préoccupations, d’apprécier les conditions de travail et de détention, et de mesurer avec précision les défis à relever.

En point de presse, elle a réaffirmé avec force les priorités de son département :

• améliorer durablement les conditions de détention ;

• promouvoir les alternatives à l’incarcération ;

• construire une justice plus humaine, plus digne et résolument tournée vers la réinsertion.

Cette visite s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de rapprocher la justice du citoyen et de traduire concrètement les orientations de transformation du secteur, dans l’esprit de la Vision Sénégal 2050.