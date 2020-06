Message à la Nation de SEM le Président Macky Sall

l’Assemblée nationale, majorité, opposition et non-inscrits confondus ;

le Gouvernement et les autres Institutions de la République ;

les autorités locales, les partenaires sociaux, le secteur privé, les guides religieux, les chefs coutumiers, la société civile et les mouvements citoyens.

l’achat massif d’équipements et de produits médicaux ;

le relèvement substantiel du plateau sanitaire existant, l’aménagement et l’équipement de nouvelles structures de traitement des épidémies, soit 33 Centres répartis à travers le pays ;

répartis à travers le pays ; enfin, la prise en charge des malades et des personnes confinées.

En raison du confinement qui ne me permet pas d’accueillir le dispositif habituel de diffusion, je m’adresse à vous ce soir par visioconférence.Trois mois après la proclamation de l’état d’urgence le 23 mars 2020, je souhaite vous entretenir du chemin parcouru et de nos perspectives dans notre lutte contre la pandémie à coronavirus, COVID-19.Cette lutte, chacune et chacun de nous en supporte le coût, parce que nous la menons ensemble, dans l’unité et la solidarité, grâce à la synergie de nos efforts.C’est pourquoi je tiens d’abord à remercier toutes les forces vives de la Nation qui ont permis cette symbiose :J’exprime notre gratitude aux pays amis et aux partenaires multilatéraux qui soutiennent nos efforts.Je salue le travail remarquable des médias qui contribuent à mieux faire connaitre la maladie et les moyens de la combattre.J’encourage vivement nos élèves des classes d’examen, leurs enseignants, les personnels d’encadrement et de soutien qui ont repris le chemin de l’école.Quand je m’adressais à vous le 23 mars dernier pour proclamer l’état d’urgence, le monde comptait plus depersonnes affectées par la pandémie COVID-19, dont plus dedécédées.Notre pays en était à un total demalades,guéris,décès etpatients sous traitement.A la date d’aujourd’hui, la maladie a atteint plus depersonnes à travers le monde et causé plus dedécès.Notre pays totalisepersonnes testées positives, dontguéries,décédées etactuellement sous traitement et un malade évacué.Je prie avec vous pour que nos morts reposent en paix et que nos malades recouvrent la santé.Malgré l’augmentation du nombre de cas positifs, notre système de santé continue de montrer ses capacités de résilience et d’adaptation dans l’accueil et le traitement des malades.Nos performances dans la riposte anti COVID-19 sont en effet considérables :A ce jour, le SAMU a reçu plus deappels d’alerte.Nous avons réalisé plus decontacts ont été suivis par nos services.Le taux de létalité au Sénégal est decontre une moyenne africaine deet deau niveau mondial.Le Sénégal affiche un taux de guérison decontre une moyenne africaine deet mondiale deA l’échelle nationale, les statistiques montrent que les principaux foyers de la pandémie sont essentiellement localisés dansDans ces trois régions, il convient donc de redoubler de vigilance et d’effort pour arrêter la propagation de la maladie en intensifiant les campagnes de proximité.Je tiens, une fois de plus, à exprimer notre gratitude et rendre hommage à notre remarquable corps médical, para médical et aux personnels de soutien, pour leur compétence, leur engagement et leur disponibilité.Je réitère nos remerciements aux autres Services de l’Etat mobilisés dans la riposte, à notre dynamique et dévouée Administration territoriale et à nos vaillantes Forces de défense et de sécurité déployées dans le cadre de l’état d’urgence.En dépit de nos performances dans la riposte sanitaire,et toutes les projections montrent que le virus continuera de circuler durant les mois à venir.Nos Services de santé et tous les autres acteurs mobilisés dans la riposte anti COVID-19 donnent le meilleur d’eux-mêmes.Mais en définitive, l’issue de notre lutte contre notre ennemi commun dépendra, en grande partie, de nos propres comportements individuels et collectifs.Il nous faut, par conséquent, redoubler d’efforts dans les attitudes qui empêchent la propagation du virus :Il est établi que le port du masque réduit considérablement la circulation du virus ; et je rappelle qu’il est obligatoire dans tous les espaces publics, les lieux de travail, publics et privés, les transports et les commerces.Dans ce front uni que nous menons contre ce terrible fléau, le port du masque est à la fois une mesure de protection de soi-même et de son prochainJ’appelle, par conséquent, à une mobilisation de toutes et de tous, pour le respect des gestes barrières etJ’invite instamment les élus locaux, les partenaires sociaux, le secteur privé, les guides religieux et coutumiers, la société civile et les mouvements citoyens à poursuivre leur action d’alerte, de veille et de sensibilisation dans nos villes, nos villages, nos quartiers et nos communautés.Veillons particulièrement aux personnes âgées et à celles souffrant de certaines pathologies, parce qu’elles sont les plus vulnérables aux formes sévères de la maladie.J’appelle, une fois de plus, à ne pas stigmatiser les malades de la COVID-19.Un malade mérite compassion, pas la stigmatisation. Stigmatiser un malade,; c’est faire offense aux valeurs socio- culturelles et religieuses qui nous enseignent deEn plus d’être une crise sanitaire majeure, la pandémie COVID-19 affecte durement l’économie nationale. D’après les dernières évaluations, notre taux de croissance économique passerait dePlusieurs secteurs de l’économie comme les transports aériens, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture et les loisirs, l’artisanat et le commerce de produits agricoles, sont à l’arrêt, ou au ralenti.Voilà pourquoi j’ai mis en place le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie COVID-19, FORCE-COVID-19, doté de 1000 milliards de FCFA, pour financer le Programme de Résilience Economique et Sociale.Ce Programme, qui vise à renforcer notre système de santé et soutenir nos ménages, notre diaspora, nos entreprises et les salariés, est en cours d’exécution., le Programme nous a permis de dérouler sans tarder notre stratégie de riposte à la pandémie, par :Nous allons renforcer ces acquis.Ainsi, sur la séquence 2020-2021, l’Etat recruteraetde la santé, notamment infirmiers et infirmières, sages-femmes, ainsi que des personnels de soutien. S’agissant des médecins, la priorité sera accordée aux districts éloignés et aux spécialistes.En outre, le Gouvernement mettra en place, sur la période 2020-2024, une ambitieuse stratégie de modernisation du secteur de la santé et de l’action sociale, à travers ledont une composante dédiée à la télésanté. Ce Plan sera adopté prochainement lors d’un Conseil présidentiel., en plus de la prise en charge par l’Etat des factures d’électricité des abonnés de la tranche sociale, pour un bimestre, la distribution des denrées de première nécessité est engagée depuis le 11 avril.Cette opération d’envergure, jamais réalisée, a nécessité la mobilisation de plus decamions pour acheminer l’aide àménages sur l’ensemble du territoire national, soit environ plus de la moitié de la population.A ce jour, sur lescommunes du pays,ont terminé la distribution ; le reste des opérations est en cours danscommunes, soit un taux de réalisation deToute la distribution devra être achevée le 15 juillet prochain au plus tard.Des quotas spécifiques seront alloués aux chauffeurs du transport interurbain (kits), aux réfugiés (kits), aux titulaires de Cartes d’égalité de chance (kits) et aux personnes omises du Programmes national de bourses de sécurité familiale ().de FCFA, la plateforme ouverte à cet effet a enregistré plus deinscriptions provenant depays.demandes ont été déjà satisfaites. Les opérations se poursuivent avec la troisième et dernière phase.En outre, le Gouvernement a facilité le rapatriement decompatriotes bloqués à l’étranger par la fermeture des frontières aériennes. Les vols se poursuivront pour une vingtaine de pays, jusqu'au 3 juillet.le Programme de Résilience économique et sociale a permis :· le paiement de créances du secteur privé sur l’Etat pour un montant de· des reports d’échéances au niveau des banques pour un montant de· et l’opérationnalisation du mécanisme de financement dont les entreprises bénéficiaires ont pu ainsi obtenir des crédits de trésorerie à des taux préférentiels, pour un montant d’environCe mécanisme aide à couvrir des charges incompressibles pour mainteniremplois.Enfin, la Délégation à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes a soutenu à hauteur dede FCFA le secteur de la pêche, le cofinancement pour l’acquisition de matériels agricoles, la confection dede masques et le commerce de produits horticoles menacés par la crise, notamment l’anacarde, l’oignon et la mangue.Avec ses partenaires, la DER travaille également à la structuration d’un financement dede FCFA en soutien à l’élevage et à la campagne agricole.Depuis trois mois que nous luttons contre la pandémie de COVID-19, nous en mesurons pleinement les effets, par les êtres chers perdus, nos malades hospitalisés, notre vie sociale et notre économie profondément perturbées.Malgré toutes ces difficultés, nous devons rester debout, combatifs et compter sur nos propres forces d’abord dansVoilà le défi qu’il nous faut désormais relever :Ainsi, mes chers compatriotes, tenant compte de cette double nécessité vitale,L’horaire de bureau qui était aménagé pour l’Administration dedepuis l’allègement de l’état d’urgence en mai, est rétabli dans sa séquence normale, de, avec la pause habituelle deLa fermeture des marchés publics un jour par semaine pour nettoiement reste en vigueur.En raison du risque élevé de propagation du virus qu’ils présentent, les lieux accueillant des activités de loisirs à huis clos resteront fermés.La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain ; et les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini.Les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu’à nouvel ordre.Dès à présent, il nous faut aussi anticiper et nous organiser en nous préparant à l’ère post COVID-19. A cet effet, le Gouvernement me soumettra prochainement unsur lequel il travaille déjà.Ce Programme reposera sur nos bases productives, dont l’agriculture, qui bénéficie pour la présente campagne de ressources budgétaires exceptionnelles de, contrepour la précédente.De même, la Banque mondiale a octroyé un financement dede dollars pour soutenir le renforcement de la résilience et la productivité agricoles.Ce projet aidera à accroître l’exportation de cultures à haute valeur ajoutée, dont la filière horticole, à améliorer la productivité de l'élevage laitier et réduire le taux de mortalité des petits ruminants.Tous ces efforts viennent consolider notre quête d’autosuffisance alimentaire. Cette crise rend en effet plus évidente la nécessité de réaliser au plus vite cet objectif, en produisant plus et en transformant davantage nos produits d’agriculture, d’élevage et de la pêche.Comme je l’ai indiqué dans mon message du 11 mai dernier, le Programme de relance de l’économie nationale post COVID-19, soutiendra aussi les initiatives créatives développées dans le cadre de la lutte contre la pandémie et la promotion de l’industrie pharmaceutique nationale.Nous allons, en même temps, poursuivre et adapter les réformes et projets du PSE, renforcer nos politiques d’équité territoriale et consolider le processus d’industrialisation entamé dans les Parcs industriels et les Zones économiques spéciales, dont les Agropoles.Je tiens particulièrement à ce que l’Etat et ses démembrements, y compris les sociétés à participation publique, ainsi que le secteur privé valorisent davantage le contenu local dans la commande publique des biens et services.Mais tous, ensemble, nous devonsEn levant l’état d’urgence, je rappelle, en même temps, queAlors, mes chers compatriotes, protégeons-nous, protégeons nos familles, nos communautés et notre pays, pour que vive le Sénégal, en bonne santé, dans la paix, la stabilité et la prospérité. Bonsoir.