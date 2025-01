Message de nouvel an 2025 : Karim Wade appelle à la résilience et à la reconstruction du PDS

Reconnaissant les difficultés rencontrées par le PDS en 2024, notamment des élections législatives anticipées du 17 novembre, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade a lors affirmé :

« Les résultats obtenus, bien en deçà de nos attentes, ont laissé un sentiment de frustration. et de désarroi chez beaucoup d'entre vous. Mais, à l'image de son passé glorieux, notre grand parti saura surmonter cette épreuve. »



Karim Wade a salué l'héritage du PDS, rappelant qu'il est né des aspirations démocratiques et libérales du peuple sénégalais et à toujours su sortir renforcé des épreuves.



Selon lui, l'avenir du parti repose sur la capacité à rassembler et à tirer les leçons des erreurs passées : « Loin de nous abattre, cette épreuve doit nous pousser à nous remettre en cause, à élargir nos bases et à reconstruire le PDS avec une énergie renouvelée. »



Face aux défis à venir, Karim Wade a réitéré sa détermination à jouer un rôle actif dans la revitalisation du parti, en appelant à l'unité et à la mobilisation de toutes les forces libérales : « J'invite toutes celles et tous ceux qui se sont éloignés du parti à y reprendre leur place. Nous devons dépasser nos divisions et travailler ensemble au service d'un projet commun. »































































leral