Métamorphose physique du chef de l'État Guinéen : les interrogations de l'opinion face à la silhouette amincie de Doumbouya

Le Président de la République de Guinée, Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, a quitté le tarmac de Conakry ce lundi 3 août 2026.

Cap est mis sur la République hellénique, théâtre d’un séjour privé et familial de quelques jours.



Cependant, au-delà du protocole républicain de ce départ, c'est la silhouette visiblement amincie du chef de l'État qui a captivé les regards et nourri les esprits.



Cette métamorphose physique, de plus en plus flagrante au fil de ses apparitions, suscite une vive vague d'émotions et d'interrogations au sein de l'opinion publique.



Face à cette perte de poids manifeste, les conjectures vont bon train : d'aucuns s'inquiètent ouvertement de son état de santé, quand d'autres se perdent en spéculations diverses.

Les clichés de son embarquement pour la Grèce semblent cristalliser les doutes, laissant présager une fragilité passagère.

En ces instants de repos printanier, la rédaction lui formule ses vœux sincères de prompt rétablissement ainsi qu'un excellent séjour thérapeutique et familial sous le ciel azur de la mer Égée.

