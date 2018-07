Monseigneur Benjamin Ndiaye à l’opposition: « c’est Dieu seul qui peut faire justice…»

L’archevêque de Dakar a reçu cet après midi les différents leaders de l’opposition qui ont fait un résumé exhaustif de la situation du pays. Un plaidoyer auquel le patron de l’église sénégalaise a été sensible et qui les a assurés de ses prières. Il a aussi exhorté à un dialogue dans le sens de maintenir la paix durable. Dans un langage diplomatique et sur les dossiers judiciaires, l’ancien évêque de Kaolack de rappeler que seul « Dieu peut rendre justice équitablement » et donc si nous sommes des instruments pour rendre la Justice, la conscience nous impose de nous poser toujours des questions est ce que ce que je dis est conforme avec ce que Dieu me demande ».