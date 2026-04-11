Moustapha Diakhaté roi des lourds-légers à l'ARES

Il l'a fait. Après un premier combat échouant sur un triste match nul, Moustapha Diakhaté a dans ses mains ce qu'il effleurait depuis des mois : la ceinture des -93 kg à l'ARES. Comme lors de la première manche face à Paulin Begai, le Sénégalais a commencé fort. Son premier round est maîtrisé, et ses enchaînements en striking ont failli écourter les débats. En face, Begai a survécu, défendu comme il a pu. Parfois bien, parfois mal.



Dans la seule première reprise, « le Chat » a arrêté à trois reprises le combat pour un coup illégal. Un front kick dans les parties d'abord, puis deux doigts dans l'oeil. Obligé de sévir, l'arbitre pénalise d'un point Begai. Fort de cet avantage mais d'une vision altérée, Diakhaté a capitalisé au deuxième round avant d'adopter une stratégie plus prudente. Axer les échanges sur de l'explosivité debout et valider le momentum par de longues séquences au sol où Diakhaté comme Begai ont été très peu actifs.



Dans la troisième reprise, le Sénégalais a flanché. Heurté, saoulé d'un autre « eye-poke » dans la rétine droite. Il a fallu de longues minutes et un rappel de la règle de l'arbitre (no contest avant la quatrième reprise) pour qu'il ne se relève et accepte de repartir, l'oeil droit rougi.



On retiendra de ce combat des interférences, avec trois doigts dans l'oeil et deux coups dans les parties envoyés par Begai, et un doigt dans l'oeil envoyé par Diakhaté. La victoire, elle, ne fait aucun doute.











































Igfm