Mouvement Diomaye Président : Une AG décisive attendue ce samedi à Dakar

Le mouvement « Diomaye Président » organise une rencontre stratégique pour son avenir politique le samedi 7 mars 2026. Cette Assemblée Générale de Validation des Textes Fondateurs se tiendra à l’Hôtel King Fahd Palace de Dakar, à partir de 10h00.

L'événement est soumis à des conditions d'organisation rigoureuses afin de garantir l'efficacité des travaux. Le quota de participation est strictement limité à un seul représentant par parti ou mouvement allié.

Cette assemblée marque une étape cruciale dans la structuration institutionnelle du mouvement, visant à consolider ses bases juridiques et politiques.



