NÉCROLOGIE : L'artiste Yoro Ndiaye a perdu son épouse

Le monde de la musique est frappé par une triste nouvelle. L’artiste Yoro Ndiaye a annoncé, dans la nuit du vendredi 20 mars, le décès de son épouse, Simonetta, survenu après une longue maladie.



Dans un message poignant, l’artiste a exprimé toute la douleur que lui cause cette disparition. « C’est avec une profonde tristesse et un immense regret que je vous annonce le décès de Simonetta, qui nous a quittés après une longue maladie », a-t-il confié.



Au-delà de leur relation conjugale, Yoro Ndiaye a rendu un hommage appuyé à celle qui fut, selon ses mots, une amie fidèle et une confidente précieuse.

"Nous avons partagé plus de 20 années de mariage, faites de moments forts, de complicité et de soutien mutuel. Elle a toujours été à mes côtés, surtout dans les épreuves les plus difficiles. Son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Que son âme repose en paix !", a-t-il ajouté, saluant la force et la loyauté de son épouse disparue.







































































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