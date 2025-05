Nébuleuse sur des sommes d'argent versés à la Caisse des dépôts et Consignations, affaire SOGEPA entre autres -La DIC ouvre une enquête et distribue des convocations...à Fadilou Keïta, Maguette Niang, Yaya Abdoul Kane ...

S'agissant de la Caisse des Dépôts et Consignations, il nous revient qu'il s'agit "de virements suspects. " Et, selon nos sources, au parfum de cette procédure enclenchée , même le défunt ministre des finances (feu Moustapha Ba ) devait être auditionné . La cause? "Sa signature est apposée sur des documents , notamment des ordres de virements concernant ce dossier entre autres. C'est pour cette raison que le maitre des poursuites du PJF a saisi la DIC aux fins d' enquêter sur les actes et faits susceptibles de qualifications pénales."



Des convocations sont distribuées, depuis quelques jours, par la police, précisément la DIC. Parmi ceux qui sont tenus de déférer à la convocation de la rue Carde figurent, entre autres, l'actuel Directeur Général, Fadilou Keïta, himself, le Dg de la Société Nationale de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine Bâti de l’Etat (SOGEPA SN), Elimane Pouye au même titre que son prédécesseur , l'ancien Directeur Général du Budget (Maguette Niang), un ex Directeur de la CDC...



Quid de la SOGEPA?



Dans la foulée, les limiers de la DIC ont ouvert une procédure aux fins d'élucider cette nébuleuse. En un mot, les enquêteurs de la DIC entendent savoir comment l’État est devenu locataire de son propre patrimoine.



Pour rappel, le dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024 met en lumière la gestion du patrimoine bâti du pays : l’État du Sénégal a vendu une partie de son propre patrimoine bâti à une société publique, la Société nationale de Gestion et d’Exploitation du Patrimoine bâti (SOGEPA), avant de devoir… le louer.



D’après les conclusions de l’audit, plusieurs immeubles appartenant à l’État ont été cédés à la SOGEPA, créée en 2021 pour gérer et exploiter le patrimoine immobilier public. Cette cession, validée par le décret n°2022-163 du 3 février 2022, s’est inscrite dans une opération de mobilisation de fonds via un emprunt obligataire Sukuk de 330 milliards de francs CFA, lancé le 21 avril 2022.



Une vente qui fragilise les finances publiques



Mais des « anomalies sont relevées » dans cette opérations de 247,33 milliards de F CFA effectué par la Banque Islamique du Sénégal (BIS) vers un compte bancaire intitulé « État du Sénégal/Relance de l’Économie ». Selon la banque, ce compte n’a aucun dossier d’ouverture officiel, précise le rapport de la Cour des comptes. Le rapport ajoute que « positionné le 11 mai 2022, le produit est entièrement exécuté en dehors des procédures budgétaires et comptables.»



Sur le montant viré, le Trésor public n’a reçu que 90 milliards de F CFA, transférés en trois virements : 30 milliards le 16 mai 2022, 40 milliards le 19 mai 2022 et 20 milliards le 14 juin 2022. Ainsi selon la Cour des comptes, le reliquat de 157 milliards Fcfa n’est pas reversé au Trésor public. Cette situation pose un problème de traçabilité des fonds publics, avec un trou de 157 milliards de F CFA qui pourrait révéler de graves irrégularités dans la gestion des finances de l’État.



Mais une chose demeure, l’État a bradé une partie de son patrimoine pour financer un emprunt, se retrouvant ainsi en position de locataire de ses propres immeubles. L’exemple le plus édifiant est le Building administratif (10 842 mètres carrés) rénové pour près de 40 milliards et cédé pour un plus de 72 milliards Fcfa et l’ancien Palais de Justice (37 941 mètres carrés) pour un peu plus de 59 milliards F cfa. Mais là où le bât blesse, c’est qu’une partie de l’argent généré par cette opération n’est pas traçable.



Tableau des immeubles vendus (rapport Cour des comptes)