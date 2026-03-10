Nécrologie : Abdou Diouf Junior, ancien de la RFM, est décédé

Réalisateur et animateur de l’émission ECOREX sur la RFM, il s’était imposé comme une référence dans le traitement des questions économiques liées aux mines, au pétrole, au gaz et aux énergies. En 2022, après onze années passées au sein du Groupe Futurs Médias, il avait décidé de quitter le groupe pour s’engager dans d’autres défis professionnels.



Spécialiste reconnu du secteur extractif, il avait notamment travaillé entre 2022 et 2024 à Grande Côte Operations (GCO), une entreprise minière majeure au Sénégal, filiale du groupe français Eramet, spécialisée dans l’exploitation et la valorisation des sables minéralisés, notamment le zircon et l’ilménite, le long de la côte atlantique. Il y occupait des fonctions au sein du département communication.



Par la suite, il avait rejoint le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines du Sénégal en qualité de coordonnateur de la communication.



Originaire de Ndiaganiao, l’homme de médias laisse derrière lui le souvenir d’un professionnel engagé, passionné par les questions liées aux ressources extractives.



La levée du corps est prevue, ce jour à 12h à Grand Mbao, cité Baobab. Elle sera suivie de l'enterrement à FAO (Ndiaganiao).



Dakarposte présente ses condoléances à sa famille.























































source Igfm