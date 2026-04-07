Nécrologie- L'ancien ministre, Me Madické Niang, perd sa soeur aînée

L'ancien ministre, Me Madické Niang, vient de perdre sa soeur aînée. En effet, Sokhna Adji Ndèye Ngoné Niang a tiré sa révérence.



Aux dernières nouvelles, une cérémonie de levée du corps est prévue demain à 09 heures à la mosquée de Sacré-Cœur 3, suivie de l’inhumation à 11 heures à Touba.



Les prières seront organisées Vendredi prochain à Sacré-Cœur 3.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à Me Madické Niang et à sa famille éplorée.



Qu’Allah, dans Son infinie miséricorde, accorde à la défunte Son pardon et l’accueille en Son Paradis au même titre que toute la Oumah Islamique .