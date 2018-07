Non, la Croatie n'est pas le premier pays à disputer "8 matchs" au Mondial

Contrairement à ce que pensait Zlatko Dalic, le sélectionneur national, la Croatie n'est pas la première nation à jouer "8 matchs" en Coupe du monde de football. Mais elle est bien la première équipe à rejoindre la finale après avoir joué l'équivalent de huit rencontres à savoir 720 minutes. Comme toutes les équipes qui ont rejoint le dernier carré, la Croatie a joué 6 duels (avant les finales). Les trois derniers ont été décidés après avoir disputé 30 minutes de prolongation, les hommes de Dalic ont évolué pendant 720 minutes sur les pelouses russes.

En 1990, lors du Mondiale italien, l'Angleterre - tombeuse de la Belgique en 1/8e de finale en prolongation -, avait aussi eu recours à trois prolongations lors de la phase par élimination directe. Après avoir sorti les Diables Rouges, les hommes de Bobby Robson avaient dû aussi passer par la demi-heure de jeu supplémentaire pour se défaire du Cameroun (en quarts) avant de chuter aux tirs au but contre l'Allemagne (encore de l'Ouest) en demi-finale.



L'Angleterre avait ensuite joué et perdu son 7e match, la petite finale, 2-1 contre l'Italie.



Les "Three Lions" de 2018 ont disputé 60 minutes de jeu supplémentaires par rapport aux Belges puisqu'ils n'ont battu la Colombie qu'aux "shoot-out" (en huitièmes de finale) et qu'ils ont perdu leur demi-finale face à la Croatie en prolongation. .

"Nous sommes peut-être la seule équipe à avoir joué 8 matches en Coupe du monde. Nous avons choisi la voie difficile", avait confié le sélectionneur croate jeudi lors d'une conférence de presse.



"Ils sont fatigués, épuisés et ravis" a répondu Dalic à la question sur l'état de ses joueurs au lendemain de leur qualification, la première de leur histoire, pour la finale.



Outre les 90 minutes de jeu supplémentaires, les Croates disposent d'un jour de récupération de moins que leurs adversaires français.



Modric et ses équipiers ont bénéficié d'une journée libre jeudi. "Ils n'ont pas vu leur famille depuis 15 jours. Je leur ai dit de faire ce qui leur ferait plaisir", a-t-il ajouté. Certains en ont profité pour aller nager à la piscine.



Dalic est toutefois persuadé que son équipe sera prête dimanche sur le coup de 17h00 (belges) au stade Loujniki de Moscou. "Il n'y aura pas d'excuses".