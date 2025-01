Nouvel An : les capitales européennes célèbrent le passage à 2025

C'est ainsi que Paris a accueilli 2025. Un feu d'artifice a illuminé le ciel de la capitale française pendant plusieurs minutes.



Le spectacle s'est tenu, comme d’habitude devant l'emblématique Arc de Triomphe, sur l'avenue des Champs-Élysées.



L'événement s’est déroulé sous les regards conquis des centaines de milliers de personnes, venus célébrer ce moment unique.



"2024 a été une année...moyenne. Mais il faut être heureux de se lever tous les jours et profiter de la vie, car elle est courte", explique un Parisien.





Célébrations également à Berlin où des milliers de spectateurs se sont rendus à la célèbre Porte de Brandebourg pour assister aux festivités.



Un feu d'artifice de plusieurs minutes a rempli de couleurs le ciel de la capitale allemande.



À Rome, un événement similaire était prévu à l'extérieur du Colisée, où une foule était venue assister à l'arrivée de la nouvelle année, dans une ambiance festive.



L'approche la plus originale revient à Athènes. La ville a opté pour une célébration silencieuse près du Panthéon.



Une initiative pour éviter de déranger les animaux, qui sont souvent effrayés par le bruit des feux d’artifices.