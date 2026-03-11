ONU : la candidature de Macky divise l’UA

La désignation de Macky Sall comme candidat africain au poste de secrétaire général de Organisation des Nations unies suscite des remous au sein de Union africaine. Selon plusieurs sources diplomatiques approchées par Africa Intelligence, la procédure ayant conduit à l’adoubement de l’ancien président sénégalais ne fait pas l’unanimité parmi les États membres de l’organisation panafricaine.



Certains pays estiment ne pas avoir été suffisamment consultés avant l’annonce de cette candidature, alors que la tradition veut qu’un consensus large se dégage autour du représentant du continent pour une fonction internationale d’une telle importance. Selon Africa Intelligence, des diplomates évoquent également un manque de transparence dans les discussions préalables, ce qui alimente des interrogations sur la méthode employée.





Au sein de l’Union africaine, plusieurs capitales s’interrogent ainsi sur le processus ayant abouti à la désignation de Macky Sall, estimant que le choix aurait dû faire l’objet d’un débat plus formel entre les États membres. Cette situation crée des dissensions au moment où le continent cherche à afficher une position commune pour peser dans les grandes négociations internationales.



La candidature de l’ancien chef de l’État sénégalais intervient dans un contexte diplomatique particulièrement sensible, la désignation du futur secrétaire général de l’Organisation des Nations unies dépendant à la fois du soutien des États membres et de l’équilibre géopolitique au sein du Conseil de sécurité, où les cinq membres permanents disposent d’un droit de veto.







































Walf