OUSMANE SONKO LANCE UNE VASTE OPÉRATION D’ADHÉSION AU PASTEF

Le président de PASTEF – Les Patriotes, Ousmane Sonko, a signé une décision portant création d’une Commission nationale de placement des cartes (CNPC) chargée de piloter les opérations de vente et de distribution des cartes de membres du parti au Sénégal et dans la diaspora.



La décision n°01/PASTEF/PR/2026, datée du 8 mars à Dakar, s’appuie sur les statuts et le règlement intérieur de la formation politique ainsi que sur une délibération du Bureau politique national tenue le 2 mars 2026.



Selon le texte, la CNPC aura pour mission de piloter, organiser et superviser les opérations de placement et de vente des cartes de membres. Elle devra également définir le schéma opérationnel et établir le calendrier des opérations sur l’ensemble du territoire national et dans les sections de la diaspora.



La commission sera aussi chargée de conduire l’installation et le renouvellement des structures de base du parti à l’issue de la phase de vente des cartes.



La CNPC sera présidée par le vice-président chargé des structures et de la coordination du Conseil national, tandis que le secrétaire général du parti en assurera la vice-présidence. Elle regroupera plusieurs responsables nationaux, notamment ceux chargés de la massification et de la vie militante, de la diaspora, des technologies de l’information, des finances, de l’organisation et de la logistique, de la communication et des opérations électorales. Trois membres supplémentaires seront désignés par le président du parti.



La décision précise que tout citoyen sénégalais âgé d’au moins 18 ans, adhérant aux statuts et au règlement intérieur du parti, peut acquérir une carte de membre, sous réserve de validation par la commission. Les cartes, qu’elles soient physiques ou digitales, auront une durée de validité de cinq ans.



Le prix de la carte est fixé à 1 000 francs CFA au Sénégal et en Afrique, 20 euros en Europe et 20 dollars américains en Amérique, en Océanie et en Asie.



Les recettes issues de la vente des cartes seront réparties entre les différentes structures du parti. Au Sénégal, 60 % reviendront au Trésorier national, 10 % aux coordinations départementales et 30 % aux sections communales.



Dans la diaspora, la répartition prévoit 60 % pour le Trésorier national, 5 % pour les coordinations de circonscription législative et 35 % pour les sections pays.



Pour assurer le bon déroulement des opérations, la commission pourra désigner des superviseurs dans chaque département et dans les pays de la diaspora, ainsi que des commissaires chargés de la vente des cartes au niveau des sections locales.









































Rts