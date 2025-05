Offre et cession de drogue à Ziguinchor- Trois personnes tombent avec ...trois (03) kg de chanvre indien

Le Poste de Police de Yamatogne a interpellé, dans la journée du 03 au 4 mai 2025, trois (03) individus pour offre et cession de drogue.



Cette interpellation fait suite à une opération de contrôle menée par les éléments de la Brigade de recherches du Poste de Police de Yamatogne à l’entrée de la ville de Ziguinchor au niveau du pont Tobor.



Dans un premier temps, les investigations menées par les éléments lors de cette opération dans la journée du 03 mai 2025 ont abouti à la découverte dans la malle arrière d’un véhicule transportant des passagers en provenance de Bignona, un sac de couleur bleu contenant trois (03) kg de chanvre indien, enveloppé dans un sachet en ciment.



Quand, ils ont demandé au chauffeur la propriété, celui-ci a indexé l’un de ses clients qui après avoir été interrogé sommairement, a fini par avouer sans difficultés les faits et dénoncer son complice à qui il devait livrer la drogue.



Dans un deuxième temps, la poursuite de cette opération de contrôle dans la journée du 04 mai 2025 a permis aux éléments l’interpellation d’un conducteur de moto Jakarta en provenance de Bignona en possession d’un sachet en plastique contenant trois ( 03) kg de chanvre indien.



Après en avoir informé le Parquet les trois (03) individus ont été placés en position de garde à vue pour Détention en vue d'Offre et Cession de chanvre indien. Les deux sacs ainsi que les six (06) kg de chanvre indien s’y trouvant ont été placés sous scellés pour les besoins de l' enquête ouverte.