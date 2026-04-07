PÂQUES : MONSEIGNEUR ANDRE GUÈYE APPELLE À LA PAIX, A LA RÉCONCILIATION ET AU SENS DU BIEN COMMUN

À l’occasion de la fête de Pâques, l’archevêque métropolitain de Dakar, André Guèye, a délivré un message axé sur la paix véritable, la réconciliation et la responsabilité collective. Dans une déclaration empreinte de spiritualité, il a rappelé que la paix proclamée par le Christ ressuscité constitue un « don effectif et réel », mais aussi une mission confiée à tous les croyants.



L’archevêque a invité les fidèles à accueillir cette paix dans leur vie quotidienne, en privilégiant le pardon, la réconciliation et la miséricorde. Selon lui, la foi doit s’exprimer par des actes concrets favorisant la cohésion sociale et l’harmonie entre les personnes.



Au-delà de la communauté chrétienne, Monseigneur André Guèye a élargi son message à l’ensemble des citoyens, notamment dans le contexte de la célébration de l’indépendance du Sénégal. Il a appelé les Sénégalais à s’engager dans la construction du pays, en plaçant l’intérêt général au-dessus des ambitions personnelles ou partisanes.



Le chef religieux a également insisté sur la nécessité de promouvoir une culture du dialogue, de la justice et de la responsabilité. Il a encouragé chacun à poser des gestes qui favorisent la paix, à adopter des attitudes d’écoute et à privilégier des paroles qui renforcent la cohésion au sein des familles et de la société.



Dans son message, l’archevêque a exprimé sa compassion envers les victimes de violences, les personnes atteintes dans leur dignité et celles en quête de justice. Il a souligné que la paix durable ne peut se construire sans équité, appelant à préserver les institutions et à privilégier un dialogue sincère pour garantir la stabilité du pays.



Monseigneur André Guèye a étendu son appel à l’échelle internationale, dénonçant les conflits et les logiques de violence. Il a invité chacun à accueillir la lumière de la Résurrection comme une source de renouveau personnel et collectif, pour bâtir une société fondée sur la justice, la solidarité et le respect de la dignité humaine.





























Rts