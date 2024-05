PONT DE ROSSO | LIVRAISON DES TRAVAUX PRÉVUE POUR JUILLET 2026

Juillet 2026 est la date butoir qui a été fixée pour l’achèvement des travaux du Pont de Rosso, renseigne un communiqué du Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal.



Selon la source, une visite conjointe des travaux de construction du Pont de Rosso a été effectuée, vendredi, par Monsieur Malick Ndiaye, Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens du Sénégal, et son homologue mauritanien, Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed.



« Accompagnés de leurs principaux collaborateurs, les deux ministres ont inspecté l’avancement du chantier, suite aux directives des chefs d’État, consécutives à la visite en Mauritanie du Président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye », renseigne la source.



Les ministres ont constaté un niveau d’avancement des travaux peu satisfaisant, ce qui a nécessité une écoute attentive des parties prenantes et une identification des contraintes et difficultés entravant le projet.



En réponse, ils ont ordonné à l’Unité de Gestion du Projet de prendre des mesures appropriées pour obliger l’entreprise Poly Changda, responsable des travaux, à respecter les engagements contractuels.



Pour rattraper le retard considérable, les ministres ont exigé la mise en place d’un mécanisme de suivi rapproché du plan d’action que Poly Changda devra fournir sous quinzaine.



Ce plan d’action vise à résorber les retards accumulés et à garantir une exécution efficace du projet.



Soulignant l’importance de ce pont pour les deux pays, les ministres ont réaffirmé son rôle intégrateur et ses impacts socio-économiques significatifs attendus.



Ils ont exhorté toutes les équipes impliquées dans le projet à redoubler d’efforts pour assurer une mise en œuvre diligente et sans faille des travaux.



















































































rts