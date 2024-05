Pape Alé Niang : « Je m’engage à faire de la RTS un instrument au service de la vérité et de la transparence»

Pape Alé Niang prend service à la tête de la direction de la Radiotélévision sénégalaise (RTS). La cérémonie de passation de service s’est tenue ce vendredi 10 mai dans les locaux de la RTS. L’objectif, pour le successeur de Racine Talla, est de « porter haut le flambeau du service public de l’information et de refléter le pluralisme politique, culturel et social », a déclaré M. Niang.



Le journaliste promet ainsi de travailler pour promouvoir le débat démocratique et faire de la RTS un « instrument au service de la vérité, de la transparence et du progrès de notre société ».







Saluant la compétence des agents de la RTS, le directeur du site d’information Dakar Matin promet de leur laisser la « liberté d’exprimer tout leur talent » et de « laisser s’exprimer les sensibilités diverses». Monsieur Niang compte, par ailleurs, relever les défis de l’innovation en travaillant avec ses collaborateurs pour l’intérêt du public.







En outre, le nouveau DG de la RTS compte faire un bilan « de la situation de la maison est fait pour savoir sur quelle base partir, sur quel levier appuyer », a-t-il annoncé.































































































seneweb