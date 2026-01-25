Pape GUEYE revient sur la finale de la CAN : «On peut se tromper, on l’a reconnu parce que…»

« On peut se tromper », mais « on est revenus sur le terrain », a affirmé Pape GUEYE, le milieu sénégalais qui a marqué lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations contre le Maroc (1-0 après prolongation), dans Téléfoot dimanche dernier.



« On est des humains, on peut se tromper, on l’a reconnu parce qu’on est revenus sur le terrain », a mis en exergue le joueur de 26 ans évoluant au milieu. Le dernier match de la CAN a subi une longue interruption suite à l’octroi d’un penalty aux Marocains après le temps additionnel en seconde période, rapporte l’AFP.





En colère, les joueurs sénégalais ont quitté le terrain, s’opposant à la faute signalée par l’arbitre pour une légère poussée sur Brahim DIAZ. Ils étaient également frustrés que l’homme en noir n’ait pas consulté la vidéo pour un but qu’ils avaient raté quelques instants auparavant. Après un long moment passé dans les vestiaires, les joueurs sénégalais ont finalement regagné le terrain.



Interrogé sur l’appel à l’unité du leader Sadio MANE, Pape GUEYE a poursuivi : « C’est fort, ce discours il a su l’avoir, au bon moment avec les bons mots, pour remobiliser tout le monde. Ça montre son importance dans l’équipe, on a su l’écouter, merci à Sadio. »



La tentative de panenka ratée par DIAZ, qui a donné l’opportunité au Sénégal d’atteindre les prolongations ? « C’est osé, je ne l’aurais pas faite, a glissé Pape GUEYE. Ce n’est pas un risque que j’aurais pris. Mais c’est tenté, s’il marque il est derrière ZIDANE », auteur d’une panenka réussie en finale du Mondial-2006.



En dépit du tumulte lors de la finale, Pape GUEYE a déclaré vouloir tirer le positif, « c’était une CAN extrêmement bien organisée par le Maroc ».

















































Walf