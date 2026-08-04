Paris en ligne de mire : Waly Seck annoncé aux côtés de Mohamed Rassoul Dieng pour une offensive discrète auprès de la diaspora

Les lignes continuent de bouger en coulisses. Alors que Mohamed Rassoul Dieng, figure influente de l'empire de loterie 1XBet et nouveau président du Guédiawaye Football Club, s'apprête à poser une nouvelle fois ses valises dans la capitale française, un autre nom, bien connu du paysage artistique sénégalais, revient avec insistance dans les confidences recueillies par Dakarposte.



En effet, selon des sources dignes de foi, réputées au fait des tractations qui se nouent aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger, le chanteur Waly Seck serait lui aussi annoncé à Paris.



Le « Faramarène », comme l'ont affectueusement surnommé ses admirateurs, envisagerait d'effectuer le déplacement afin de « prêter main-forte » à celui que plusieurs présentent comme son richissime « ami », Mohamed Rassoul Dieng, considéré comme l'un des hommes forts de cette puissante entreprise de loterie connue de tous.



Toujours selon nos informations, ce voyage dépasserait largement le simple cadre de retrouvailles amicales. Il s'inscrirait dans une séquence de rencontres minutieusement préparées avec des membres influents de la diaspora sénégalaise installée en France, dans un contexte où les ambitions politiques prêtées à Mohamed Rassoul Dieng alimentent déjà de nombreuses spéculations.



Sauf revirement de dernière minute, Mohamed Rassoul Dieng devrait ainsi être rejoint dans la capitale française par l'homme des pensées de Sokhna Aïdara.



L'artiste, dont l'aura dépasse depuis longtemps le seul univers musical, entendrait mettre à profit son important réseau relationnel afin de convaincre plusieurs de ses proches et connaissances établis en France d'apporter leur soutien à cette dynamique naissante (voir article à la Une de dakarposte).



Derrière cette mobilisation annoncée se dessinerait une stratégie plus vaste, où l'influence culturelle viendrait épauler une ambition politique en gestation.



Dans les cercles avertis, nombreux sont ceux qui estiment désormais que la conquête de la diaspora constitue un enjeu majeur dans la recomposition des rapports de force à l'approche des prochaines échéances électorales.



Comme à son habitude, Dakarposte demeure à l'écoute des signaux faibles et des mouvements qui s'opèrent loin des projecteurs. Nos radars, mobilisés pour suivre comme le lait sur le feu l'évolution de ce déplacement parisien et les rencontres qui pourraient s'y tenir, continuent de recueillir de nouvelles informations.



Les prochains développements devraient permettre d'éclairer davantage les véritables contours de cette séquence parisienne, dont les ramifications pourraient s'étendre bien au-delà des salons feutrés de la capitale française.





