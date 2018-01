Parti socialiste : le nombre d'exclu passe de 65 à 73

En effet, 08 responsables de la diaspora viennent allonger la liste déjà longue des bannis de la formation politique dirigée par Ousmane Tanor Dieng. La décision est entérinée par son secrétariat exécutif qui s'est tenu ce jeudi. Ainsi par la voix de son porte-parole, Abdoulaye Willane, "il ne s'agit point d'une purge mais d'une ablation pour se séparer de camarades rebelles et qui refusent de respecter les textes du parti" S'adressant toujours à ce qu'il appelle désormais, ex-camarades, le maire de kaffrine avertit que "toutes les dispositions seront prises pour procéder à la matérialisation de leur exclusion et mieux procéder à leurs remplacement dans les différentes structures Parti ". Poursuivant sa logique, il annonce la vente des nouvelles cartes du parti et la relance de l'école du parti. Une démarche qui a comme objectif "la massification du parti".