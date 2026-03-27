Pédopornographie : l’ancien directeur de l’école Jacques Mimran condamné à 5 ans ferme

C’est la fin d’un long feuilleton judiciaire qui a secoué la cité des cadres de la Compagnie sucrière sénégalaise (Css). Julien WEYNACHTER, qui dirigeait l’école primaire et secondaire Jacques Mimran, a été condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement ferme. Selon les Echos, le tribunal l’a déclaré coupable de pédopornographie, pédophilie et collecte illicite de données à caractère personnel



L’affaire avait éclaté en novembre 2024, suite à une enquête de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Les enquêteurs avaient identifié une adresse IP active depuis Richard-Toll sur des sites de partage de contenus pédocriminels. Les perquisitions menées au domicile du directeur ont confirmé les soupçons les plus sombres. Les policiers ont mis la main sur une « quantité effarante » de fichiers pédocriminels stockés sur son téléphone et son ordinateur.





Face à l’ampleur de ces preuves, le juge a ordonné la confiscation définitive de son matériel informatique. Au-delà de la possession de fichiers, l’enquête soulève une question terrifiante : l’implication directe de l’accusé auprès des enfants qu’il côtoyait quotidiennement dans le cadre de ses fonctions



























































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