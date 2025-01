Pool Judiciaire Financier : Retour de parquet pour Tabaski Ngom et Momath Ba

Tabaski Ngom et Momath Ba n’ont pas encore rencontré le procureur de la République financier. Déféré ce mardi devant le Pool judiciaire financier, l’inspectrice du Trésor, Tabaski Ngom et l’ancien Dg de l’Aprosi, Momath Ba, font l’objet d’un retour de parquet.





Les mis en cause sont poursuivis pour détournement de deniers publics portant sur 700 000 000 F CFA. Ils seront conduits à nouveau, demain, au parquet financier

















































Seneweb